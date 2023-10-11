Сближение Китая и Саудовской Аравии: ВМС двух стран начали учения "Голубой меч-2023"

В ходе учений будет отработан один из сценариев, в котором произойдет захват коммерческого судна, а совместному подразделению спецназа будет поручено провести спасательную операцию.

Военно-морские силы Саудовской Аравии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 10 октября начали совместные учения "Голубой меч-2023" в Южно-Китайском море "в целях укрепления военного сотрудничества, а также сохранения мира и стабильности", сообщает Global Times.

"Целью учений является укрепление взаимного доверия и дружественных отношений между ВМС Китая и Саудовской Аравии, повышение возможностей участников в ведении морского боя и всестороннее совершенствование совместных оперативных возможностей зарубежных вооруженных спасательных подразделений", — говорится в публикации.

Совместные учения продлятся три дня и будут состоять из этапа базовой подготовки, этапа профессиональной подготовки и этапа комплексных учений, включающих более 20 учебных сценариев.

Во время учений будет отработан сценарий захвата коммерческого судна, а совместному подразделению спецназа будет поручено провести морское десантирование и спасательные операции.

Обозреватели пишут, что, по всей видимости, такие учения между НОАК и ВМС Саудовской Аравии станут регулярными. В ходе учений ВМС обеих стран могут изучить сильные стороны друг друга. Аналитики отмечают, что Саудовская Аравия придерживается западной доктрины подготовки, в то время как "уникальная китайская система подготовки" также имеет свои преимущества.

"Эти учения, являясь тренировкой для проведения контртеррористических операций за рубежом, повысят потенциал двух стран в обеспечении глобальной морской безопасности и выполнении международных обязательств", — подчеркнул китайский аналитик Чжан Цзюньшэ.

Напомним, Китайские ВМС готовятся ввести в строй подводную лодку нового поколения. Сообщается, что новая субмарина Type 096 с ядерными баллистическими ракетами будет обладать повышенными характеристиками скрытности и бесшумности.