Убил 21 военного ВСУ: СБУ сообщила о подозрении вражескому снайперу (видео)

По данным следствия, задержанным оказался житель Донецка, который временно находился под оккупацией и работал кладовщиком в местном автомагазине. В 2015 году он присоединился к так называемой "народной милиции ДНР".

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны на восточном фронте. Фигурант входил в состав вражеского подразделения снайперов, обстреливавшего позиции украинских войск в районе Донецка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что в ходе активных боевых операций на фронте, оккупант лишил жизни не менее чем 21 военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники захватили его в плен в конце лета этого года вблизи поселка Невельское Покровского района Донецкой области.

Согласно результатам расследования, задержанным оказался житель Донецка, который временно находился под оккупацией, и работал кладовщиком в местном автомагазине. В 2015 году он присоединился к так называемой "народной милиции ДНР".

Там он получил позывной "Местный" и прошел обучение в российских лагерях подготовки боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из страны-агрессора.

После прохождения тренировок на полигонах, он был призван в состав "отдельного взвода снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады", которая находилась под командованием 1-го армейского корпуса Российской Федерации.

В рядах вражеского подразделения выполнял боевые задания российских командиров против сил АТО на востоке Украины. При убийствах украинцев предатель ежемесячно получал от оккупантов "зарплату" в рублях.

После начала полномасштабного вторжения России предателя включили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора.

Вместе с российскими захватчиками он принимал непосредственное участие в боестолкновениях на западных окраинах Донецка, а также возле Песков и Марьинки. В декабре 2022 года подразделение вражеского снайпера получило от гауляйтера Пушилина так называемый "орден республики" за участие в войне против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.

Напоминаем, СБУ установили фамилии 11 российских чиновников, причастных к совершению диверсий на территории Украины и ЕС. Среди их преступлений — подрыв склада боеприпасов в Чехии. Также вставили личность "кадыровца", который пытал украинских военных. Преступник действовал на территории временно оккупированной части Запорожской области: издевался над пленными бойцами ВСУ и требовал деньги у родственников.