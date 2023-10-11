"Много невинных жертв": Папа сделал заявление относительно израильско-палестинской войны

По словам Папы Франциска, терроризм и экстремизм не способствуют разрешению конфликта между израильтянами и палестинцами, а разжигают ненависть, насилие и месть.

Папа Франциск выразил призыв к немедленному освобождению заложников, захваченных ХАМАСом в результате массированной атаки на израильские населенные пункты, и выразил свою тревогу по поводу осады Сектора Газа. Об этом сообщают издания Vatican News и The Times of Israel со ссылкой на слова главы католической церкви в конце еженедельной аудиенции в Ватикане.

"Я прошу о немедленном освобождении заложников", — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что тот, на кого напали, имеет право защищаться, но вместе с тем заявил, что "очень обеспокоен тотальной осадой, в которой живут палестинцы в Газе, где также есть много невинных жертв".

"Терроризм и экстремизм не способствуют разрешению конфликта между израильтянами и палестинцами, а разжигают ненависть, насилие, месть и только заставляют страдать обе стороны. Ближнему Востоку нужна не война, а мир. Мир, построенный на справедливости, диалоге и мужестве братства", − заявил Папа.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа, было выпущено более двух тысяч ракет. После чего ХАМАС начал наземное вторжение в страну. 8 октября в Израиле официально объявили о войне. В действие ввели "пункт 40 Алеф", который не применяли 50 лет.

Напомним, ночью 11 октября истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 70 объектам ХАМАС в Секторе Газа. Также был нанесен удар по военной инфраструктуре, которую использовала террористическая организация "Исламский джихад".