Один из лидеров ХАМАС призвал всех мусульман устроить "всемирный еврейский погром"

Член и основатель террористической организации Халед Машаль призвал всюду "повторять действия ХАМАСа" и объявил дату "всемирного еврейского погрома" — пятницу, 13 октября.

Один из лидеров террористической организации ХАМАС Халед Машаль выступил с призывом ко всем мусульманам мира — "устроить евреям настоящий погром, в рамках джихада". Об этом член-основатель сообщил 11 октября, выступив с речью, в которой призвал всюду "повторять действия ХАМАСа".

Кроме того, он объявил пятницу 13 октября, днем "всемирного еврейского погрома".

Машаль призвал мусульман всего мира сделать следующее:

проявлять гнев, особенно в следующую пятницу, в мусульманских странах, а также среди мусульманской диаспоры по всему миру. Он назвал это "пятницей потопа Аль-Акса" и сказал, что это будет посланием гнева сионистам и Америке; он попросил финансовой помощи у всех мусульман по всему миру. Он назвал это "финансовым джихадом". Также Машаль попросил мусульман отдать средства бойцам Газы, чтобы компенсировать им разрушения; кроме того, он просил политического давления со стороны мусульманских лидеров и мусульманских стран, чтобы остановить военное вторжение Израиля в Газу; он попросил всех мусульман во всём мире нести Джихад своими душами. Бороться и быть мучениками за Аль-Аксу.

Машаль хочет, чтобы мусульмане боролись против евреев, начиная с мусульман, живущих в странах, окружающих Израиль (в первую очередь — это Иордании, Сирии, Ливане и Египте и другие страны), чтобы вышли на границу и пытались попасть, каждый своим путём.

"Настало время для джихада, который нужно применить на земле, а не только в теории", — подчеркнул Халед Машаль.

Отмечается, что он попросил моджахедов "идти длинными караванами, чтобы пролить свою кровь на земле Палестины".

"Средства важны, но сегодня мы просим вашу кровь и души", — добавил Машаль.

ХАМАС атаковали ЦАХАЛ: что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и "Хезболлы" заявило, что Иран одобрил вторжение боевиков в Израиль и помог организовать нападение. В частности, атака на Израиль планировалась офицерами Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиками с августа.