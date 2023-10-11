Интегрировали в новую ПВО: стало известно, для чего США передают Украине ракеты AIM-9М

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ракеты класса "воздух-воздух" Sidewinder интегрировали в новый комплекс ПВО, который скоро передадут Украине.

Во время заседания контактной группы "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M. Об этом сообщает Минобороны США.

Украина получит очередной пакет военной помощи на 200 млн долларов. В него войдут снаряды для БПЛА, противотанковые ракетные комплексы, оборудование для борьбы с БПЛА, а также ракеты AIM-9M. Это уже не первая поставка боеприпасов для Украины, однако до этого было неизвестно, куда интегрировали AIM-9M

Ракета AIM-9M

На заседании Ллойд Остин заявил, что ракеты AIM-9M предназначены для украинской системы ПВО. В ближайшее время этот неназванный комплекс передадут Киеву. Поэтому предположение о том, что ракету интегрировали в советские истребители Воздушных сил не подтвердилось, пишут в Defense Express.

Интеграция авиаракет в комплексы ПВО — не новость для США, продолжают эксперты. Ракета AIM-9 входит в ЗРК NASAMS в версии AIM-9X Block II и в ЗРК MIM-72 Chaparral. Последний был принят на вооружение США в 1969 году. Там используют ракету AIM-9D. Для интеграции системы надо было изменить и облегчить конструкцию. Комплекс Chaparral мог сбивать цели в радиусе 5 км на высоте до 4 км. Ракета AIM-9M имеет большую дальность работы головки самонаведения.

Однако в издании пишут, что вряд ли США восстанавливают комплексы Chapparal Украине. Вероятно речь идет о совместном вооружении, над которым работает Киев и Вашингтон. Возможно, на импровизированную пусковую интегрируют ракеты, как это было с Великобританией.

Напомним, в сентябре США впервые заказали для Украины ракеты Sidewinder.

26 мая Канада анонсировала поставки Украине ракет Sidewinder.