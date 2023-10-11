Россия наращивает производство "Бук-М3": оккупанты получат новую партию в октябре

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ЗРК "Бук-М3" — востребованное вооружение, по этому комплексов нужно больше. В связи с этим российские пропагандисты быстро отчитались, что производство комплексов осуществляется с "опережением графика".

Российская оборонная компания "Алмаз-Антей" ускоряет поставку зенитно-ракетных комплексов средней дальности "Бук-М3". Вооруженные силы РФ должны получить еще одну партию в этом месяце, что обусловлено повышенным спросом на это оружие из-за войны в Украине. Об этом 11 октября сообщили обозреватели Defence Mirror.

Информация появилась на фоне визита на Ульяновский механический завод (УМЗ), где производят комплексы, министра обороны РФ Сергея Шойгу. По словам главы оборонного ведомства страны-агрессора, продукция "Алмаз-Антея" востребована и сейчас "демонстрирует высокую эффективность" в ходе боевых действий на территории Украины.

В этой связи российские пропагандисты уже отчитались о производстве востребованных "Буков" с "опережением графика".

"По условиям гособоронзаказа текущего года нам подлежит отгрузить два дивизиона. Первый дивизион отгружен досрочно в сентябре. Второй дивизион находится на окончательной сборке, настройке, – заявил гендиректор УМЗ Сергей Чурин.

Чиновник подчеркнул, что в сентябре второй дивизион находится на завершающем этапе сборки и наладки. Кроме того, трудовые ресурсы и инфраструктура завода полностью готовы к увеличению объемов производства этих систем в соответствии с планами на 2024 и 2025 годы.

РЛС 9С18М3

Кратко о комплексе "Бук-М3"

Российский зенитно-ракетный комплекс 9К317М "Бук-М3" предназначен для сопровождения и защиты частей и соединений на марше, на позициях и во время боя. Разработчики утверждают, что данный ЗРК имеет возможность работы как по аэродинамическим, так и по баллистическим целям, в том числе якобы способен сбивать ракеты систем HIMARS.

Огневая установка 9А317М

Огневая установка 9А317М несет шесть ракет длиной более 5 м и диаметром 360 мм. Стартовая масса находится в пределах 580 кг, а масса боеголовки — не более 60 кг. Ракета комплекса с твердотопливным двигателем разгоняется до скорости 1550 м/с и обеспечивает перехват на дальностях до 70 км при максимальной скорость цели – 3 км/с.

"Бук-М3" оснащен собственной РЛС управления и наведения, которые позволяют одновременно сопровождать до 300 целей и вести огонь по 36 целям.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали наваривать на зенитно-ракетные комплексы "Бук" металлические решетки для защиты от ударов БПЛА. Россияне опасаются, что при попадании дрона-камикадзе боекомплект комплекса может сдетонировать.