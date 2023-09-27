Защита от ударных БПЛА: в РФ начали наваривать сетки на ЗРК "Бук" (фото)

Оккупанты ищут защиты от FPV-дронов, которые могут поразить противоракету на установке, что приведет к детонации всей машины.

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Российские войска начали наваривать на зенитно-ракетные комплексы "Бук" антидронные сетки. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на социальные сети.

В сети появились фотографии российского ЗРК "Бук", над пусковой установкой которого наварили конструкцию с сетками. Главная функция, как пишут эксперты, заключается в перехвате ударных FPV-дронов или нетяжелых дронов-камикадзе по типу Warmate. Наваривание сетки именно над пусковой установкой имеет смысл, потому что там находятся ракеты, которые могут сдетонировать и уничтожить всю установку в случае поражения дроном, а такие случаи уже не раз случались.

ЗРК "Бук" с антидроновой сеткой

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Не справились с дроном Shark: ВСУ уничтожили пять машин ЗРК "Бук" (видео)

ЗРК "Бук" обычно располагаются на расстоянии 20-30 километров от линии боевого соприкосновения. Они должны быть вне радиуса действия FPV-дронов, но украинские военные находят варианты, как уничтожить ЗРК. Например, 4 августа украинские военные уничтожили российскую пусковую к ЗРК "Бук-М1" с помощью именно FPV-дрона.

Согласно данным Oryx, российские оккупанты потеряли около 40 пусковых установок к различным "Букам", больше всего к "Бук-М2" — 12 пусковых установок.

Напомним, 16 сентября ВСУ уничтожили два ЗРК "Бук-М3" в Светлодарске, что в Донецкой области.

8 сентября украинские разведчики навели БПЛА для уничтожения еще 5 ЗРК из состава ЗРК "Бук" на Запорожском направлении.