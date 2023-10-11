"Загонят в угол": Израилю может грозить война на пять фронтов, — аналитики (карта)

По данным экспертов, Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне.

Израилю грозит война на пять фронтов. А именно — с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщают эксперты ближневосточного центра Le Beck в Бахрейне, передает BILD.

"Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который дает множество отправных точек для более широкой эскалации. Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне. Сообщалось о нападениях из Ливана. Атаки из Сирии или даже Ирака и Йемена не следует списывать со счетов. Израиль (верит он в это или нет) воздерживается от обвинений Ирана, зная, что это еще больше загонит его в угол и приведет к многосторонней войне", — говорят эксперты.

По их мнению, Иран уже продемонстрировал, что может начать войну на несколько фронтов. Но поскольку Израиль отказывается от прямых обвинений Тегерана, то пока война на несколько фронтов маловероятна.

Израилю может грозить война на пять фронтов

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа, было выпущено более двух тысяч ракет. После чего ХАМАС начал наземное вторжение в страну. 8 октября в Израиле официально объявили о войне. В действие ввели "пункт 40 Алеф", который не применяли 50 лет.

Напомним, ночью 11 октября истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 70 объектам ХАМАС в Секторе Газа. Также был нанесен удар по военной инфраструктуре, которую использовала террористическая организация "Исламский джихад".