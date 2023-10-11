"Загонят в угол": Израилю может грозить война на пять фронтов, — аналитики (карта)
По данным экспертов, Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне.
Израилю грозит война на пять фронтов. А именно — с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщают эксперты ближневосточного центра Le Beck в Бахрейне, передает BILD.
"Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который дает множество отправных точек для более широкой эскалации. Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне. Сообщалось о нападениях из Ливана. Атаки из Сирии или даже Ирака и Йемена не следует списывать со счетов. Израиль (верит он в это или нет) воздерживается от обвинений Ирана, зная, что это еще больше загонит его в угол и приведет к многосторонней войне", — говорят эксперты.
По их мнению, Иран уже продемонстрировал, что может начать войну на несколько фронтов. Но поскольку Израиль отказывается от прямых обвинений Тегерана, то пока война на несколько фронтов маловероятна.
7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа, было выпущено более двух тысяч ракет. После чего ХАМАС начал наземное вторжение в страну. 8 октября в Израиле официально объявили о войне. В действие ввели "пункт 40 Алеф", который не применяли 50 лет.
Напомним, ночью 11 октября истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 70 объектам ХАМАС в Секторе Газа. Также был нанесен удар по военной инфраструктуре, которую использовала террористическая организация "Исламский джихад".