Слишком сложные процессы: в США хотят упростить продажу оружия заграницу и в Украину

Пентагон хочет улучшить координацию с союзниками и партнерами, а также с промышленностью. Для этого нужно переделать критерии оценки оружия.

Армия США хочет уменьшить громоздкий процесс иностранных военных продаж для ускорения поставок партнерам и союзникам. Об этом сообщает Defense News.

После серии реформ Пентагона и Государственного департамента, армия США тоже хочет уменьшить бюрократию, чтобы ускорить процесс поставки оружия союзникам и партнерам. Заместитель министра армии США Гейб Камарилло заявил, что продажа вооружений за границу увеличилась с 13 млрд долларов в 2022 финансовом году до 35 млрд долларов в 2023 финансовом году. Объяснил он почти трехкратный рост тем, что полномасштабная война РФ против Украины спровоцировала повышение спроса. Сейчас более 30 организаций помогают координировать процесс поставки вооружений в другие страны.

Камарилло говорит, что армия США имеет лучшее вооружение, которое является желанным для других стран. Однако бюрократия стала слишком большой.

"За последние несколько лет наши процессы стали слишком сложными, слишком обременительными. Они задерживают передачу критически важных сил и средств нашим партнерам и союзникам", — заявил заместитель министра армии США.

Сейчас есть 6 предложений по реформе продажи вооружений. Такие же процессы начались в Госдепе. Один из приоритетов: улучшение координации с иностранными партнерами, улучшение образования персонала и пересмотр процессов технологической безопасности. Также создает сложности тот факт, что часто иностранные партнеры хотят покупать оружие, которое армия США не покупает для себя.

Армия США хочет и более прозрачных отношений с промышленностью. Напоследок Камарилло добавил, что в вопросе помощи Украине помогли ускорить процессы чрезвычайные полномочия Пентагона, которые предоставил Конгресс.

Напомним, 11 октября США анонсировали новый пакет военной помощи на 200 млн долларов.

10 октября аналитики писали, что Пентагон не знает, где находится "лишнее оружие" на складах, и в каком оно состоянии.