"Доверились электронике": как террористы ХАМАС обошли службу безопасности Израиля, — NYT

Боевики пользовались "старинными" каналами связи, например, передавали сообщения курьерами. Зато чиновники Израиля следили за электронной перепиской и мессенджерами.

Утром 7 октября несколько тысяч террористов из Сектора Газа преодолели Израильскую стену, которая должна была защитить израильтян от нападений. В течение первых нескольких часов погибло более тысячи человек и количество обнаруженных тел продолжает расти. Эксперты, опрошенные изданием The New York Times, решили выяснить, почему нападавшим удалось обойти систему защиты, возведенную службой безопасности Израиля. Оценки экспертов забраны в статье на портале NYT.

Эксперты проанализировали несколько проблемных пунктов в настройке обороны. По их мнению, израильтяне слишком полагались на электронику и наличие защитной стены. Поэтому на границе Сектора Газа однажды оказалось слишком мало бойцов, чтобы дать отпор врагу.

Кроме того, служба безопасности оценивала ситуацию согласно сообщениям, которые получила из доступных электронных каналов и выступлений в СМИ. Зато террористы использовали "старинные методы", например, курьеров.

Экс-чиновник из Совета нацбезопасности Израиля Йоэль Гузански подытожил в разговоре с журналистами: "Мы тратим миллиарды и миллиарды на сбор разведданных о ХАМАС. Тогда за секунду все развалилось, как косточки домино".

Война в Израиле — объяснение экспертов

Отметим, Израильская стена — оборонительная стена, возведенная на границе Израиля и Сектора Газа. Стена имеет длину 850 км, местами достигает высоты 6-7 метров и углубляется в землю, чтобы не было подкопов. Она оборудована электронной системой наблюдения, пулеметами с дистанционным управлением — фортификации тянутся полосой шириной 60-80 метров.

Израильский барьер на Западном берегу реки Иордан Фото: Википедия

Анонимные источники отметили, что спецслужбы Израиля слишком полагались на технические средства, которые должны были защитить от террористов. Камеры, сенсоры, пулеметы управлялись дистанционно и нуждались в постоянных каналах связи. Кроме того, у границы держали меньшее количество военных. К тому же на момент атаки командиры собрались в одном штабе, потеряв возможность управлять своими подразделениями.

Атака на Израиль — этапы нападения ХАМАС

В первые минуты атаки террористы взорвали вышки сотовой связи, говорится в расследовании. Таким образом они лишили военных возможности следить за стеной, управлять пулеметами, передавать информацию о ситуации.

После этого в ход пошли парапланы и дельтапланы. Террористы не рыли тоннели под стеной, а перелетели ее. Их не заметили, потому что связи уже не было.

Первая группа нападавших, оказавшись на стороне Израиля, сделали около 30 проломов в стене. Далее в ход пошли бульдозеры — они расширили проломы. В дыры в стене хлынул поток террористов — их прорвалось около 1500 человек, указали расследователи.

В то же время эксперты объяснили, как ХАМАС сумел удержать в тайне планирование нападения. Для этого работали в нескольких направлениях. Во-первых, для общения не использовали электронные каналы, которые прослушивала служба безопасности Израиля. Во-вторых, для обмена информацией использовали курьеров. В-третьих, в открытых разговорах утверждали, что не планируют нападать, а будут развивать бизнес. В-четвертых, некоторое время воздерживались от боевых действий и игнорировали нападения террористов из Ливана.

Собеседники NYT подытожили четыре основные ошибки спецслужб Израиля:

не заметили альтернативных каналов связи террористов; полагались на электронные средства наблюдения; командиры собрались на одной базе; доверие к сообщениям, в которых главари ХАМАС говорили о склонности к миру.

Отметим, согласно крайним сообщениям чиновников Израиля, от нападения террористов ХАМАС погибло 1200 человек. Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заверила, что обезврежено полторы тысячи нападавших, а линия границы с Сектором Газа — под полным контролем. Принимаются меры для обезвреживания остальных боевиков — в частности, наносятся удары по штабам на территории Газы.

Напоминаем, СМИ побывали в местности, которая первой попала под нашествие террористов: сфотографировали бетонный бункер, в котором от взрыва гранаты погибло 14 человек. В соцсетях также рассказали о супругах израильтян, которые ликвидировали семерых нападавших, чтобы спасти своих детей. Также отмечается, что от рук ХАМАС погибли активисты, которые поддерживали налаживание мира с террористами из Сектора Газа.