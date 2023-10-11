Россияне угрожают школьникам, которые хотят изучать украинский язык, — ЦНС

По данным подполья, оккупанты давят психологически, унижают и угрожают проблемами с обучением ученикам, которые выбирают такой факультатив.

На временно оккупированной территории Донецкой области школьникам предоставляется возможность дополнительно изучать украинский язык. Однако, появляются угрозы со стороны лиц, которые не одобряют активное участие учеников в данном факультативе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты внесли уроки по украинскому языку, как факультативный и не обязательный для изучения предмет во всех подконтрольных заведениях общего среднего образования на ВОТ Донецкой области. По информации, которую Центр национального сопротивления получил от подполья, враг разработал примитивную программу по изучению украинского языка для учащихся средних и старших классов, которая насчитывает около 300 часов в 5 лет", — говорится в сообщении.

Несмотря на простоту программы, учащиеся активно проявляют желание изучать украинский язык. Однако оккупационные силы осуществляют психологическое давление, унижают и угрожают возможными образовательными проблемами тем ученикам, которые решают посещать данный факультатив.

"Таким образом, оккупационная администрация планирует демонстрировать вроде бы "соблюдение" международного права на оккупированной территории, а именно — права населения на изучение родного языка. Однако на самом деле данная сокращенная программа украинского языка является лишь прикрытием для дальнейшей русификации региона", — подытожили в Нацспротиве.

В ЦНС добавили, что так россияне пытаются вытеснить украинский язык из всех сфер общественной жизни на временно оккупированных территориях.

26 августа украинское подполье сообщило, что на временно оккупированных территориях Донецкой области некоторые промышленные предприятия приостановили свою деятельность. На ВОТ возникло социально-экономическое напряжение из-за мобилизации большинства работников.

Напомним, 27 августа председатель Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что в поселке Хрустальное враг хочет мобилизовать на войну против Украины 17-летних ребят. Оккупанты начали подготовку подростков к мобилизации.