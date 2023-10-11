Мобилизация в Украине: с какими болезнями сейчас не берут в армию (список)

Умственная отсталость, шизофрения, отсутствие конечности и еще ряд болезней являются основаниями, с которыми человек не подлежит мобилизации.

Согласно новым изменениям от Министерства обороны Украины в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, теперь от мобилизации не освобождаются мужчины с целым рядом болезней. Впрочем, есть заболевания, с которыми служить в армии все же нельзя. Об этом сообщает "Зеркало недели".

Известно, что из-за полномасштабного вторжения России, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые получают повестки. Но бывают некоторые исключения.

Да, ранее по состоянию здоровья некоторые лица не подлежали мобилизации, но теперь перечень таких болезней сократился.

Кто определяет пригодность к военной службе

В сообщении отмечают, что прохождение медицинской комиссии является обязательным условием для всех военнообязанных. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет по состоянию здоровья пригодность к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных, устанавливает причины заболеваний и травм (ранений, контузий, увечий).

Может ли человек по состоянию здоровья выполнять боевые задачи и призываться на военную службу, решает только ВВК.

Отправка на повторное прохождение ВВК может быть в том случае если предыдущее заключение завершилось, и тогда для актуализации данных могут направить на ВВК.

Также призывники могут по собственному усмотрению предоставлять ВЛК дополнительные документы о состоянии их состояние здоровья.

Болезни, с которыми раньше не призывали в армию: перечень

От мобилизации и военной службы освобождались лица, имеющие тяжелые патологии:

умственная отсталость;

шизофрения;

отсутствие конечности;

слепота;

глухота.

Также есть перечень болезней, которые могут временно или пожизненно освободить человека от военной службы не только в мирное время, но и военное.

К перечню болезней также относились:

некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы;

нервной системы;

болезни позвоночника;

органов зрения;

пищеварительной системы;

новообразования;

гепатиты и другие.

Следует отметить, что перечень болезней, с которыми не призывают в армию, прописан в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

С какими болезнями могут взять в армию

Командование Медицинских сил ВСУ совместно с Минздравом, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе/службе в военном резерве.

Согласно этим изменениям, военно-врачебная экспертиза будет уполномочена принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.

Отныне по "спорным" статьям пригодными будут признавать всех, включая:

2-в — клинически вылеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомный ВИЧ;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Теперь на фронте могут оказаться те украинцы, которые имеют туберкулез, ВИЧ, гепатит, болезнь Паркинсона и другие.

Такие изменения были введены Минобороны приказом №490 внесло изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, поскольку многие граждане уклонялись от призыва с "липовыми" диагнозами.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ.