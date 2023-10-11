Мобилизация в Украине: кто может получить отсрочку от призыва на службу (перечень)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу. Однако существует ряд законных оснований, которые дают право на отсрочку или освобождение от призыва.

Во время всеобщей мобилизации ВСУ пополняет свои ряды новыми военнослужащими по всей стране. Однако ряд законных оснований дает право на отсрочку или освобождение от мобилизации. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отмечается, что чтобы получить отсрочку или освобождение от службы, необходимо предоставить соответствующие документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Из-за полномасштабного вторжения РФ уже более полутора лет мобилизуют украинцев, признанных годными к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии. Также призывают граждан, которых ВВК признала ограниченно годными. Однако таких людей отправляют не на фронт, а в части обеспечения или в ТЦК и СП.

В то же время ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорит о том, что целый ряд категорий граждан имеют законное право на освобождение от мобилизации. Однако это право следует доказать в ТЦК и СП соответствующими документами.

Какие категории граждан могут получить законное освобождение от службы: перечень

забронированы органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом Министров порядке);

признаны лицами с инвалидностью или непригодными к службе;

многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет);

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны и приемные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет;

женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или женой (женой);

опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы;

народные депутаты;

студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, которые работают не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, будучи военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО.

Напомним, соцопрос показал, как украинцы относятся к цифровизации воинского учета. Более половины участников опроса считают, что система "Оберіг" улучшит процесс мобилизации, но еще больше респондентов не хотят, чтобы их данные попали в систему.