ВСУ уничтожили целую роту предателей на Запорожье, которая состояла из наркоманов и алкоголиков, — Братчук
По словам движения "АТЕШ", гибель предателей Украины из Геническа произошла из-за "убийственных приказов российских начальников".
В полном составе на Запорожском направлении погибла рота так называемого "народного ополчения" Геническа(предатели Украины). Об этом 11 октября сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
По его словам, оккупанты в течение полугода собирали роту "добровольцев".
"В основном это были наркоманы, алкоголики и другой "цвет нации", — отмечает Братчук.
От добавляет, что предателям обещали высокое денежное обеспечение и военный карьерный рост в Крыму.
"Но судьба распорядилась иначе. Все предатели до одного были уничтожены", — говорится в сообщении.
О гибели на Запорожском направлении роты предателей из Геническа сообщает и движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале.
По их словам, это произошло из-за "убийственных приказов российских начальников, в духе советского "мясозакидывания".
"Не верь оккупанту — не поддавайся его сладким обещаниям", — добавляет "АТЕШ".
Напомним, 4 октября пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные уничтожили три лодки с диверсионно-разведывательными группами оккупантов на Юге.