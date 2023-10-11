"Не хватит боеприпасов": в НАТО считают, что РФ не готова к наступлению в этом году

В НАТО считают, что для проведения даже небольшого наступления России придется провести новый этап мобилизации и обеспечить дополнительные поставки боеприпасов из-за границы.

В НАТО считают, что до конца 2023 года РФ не сможет провести существенную наступательную операцию, потому что ее ВПК не способен удовлетворить потребности военного времени. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника НАТО на встрече глав оборонных ведомств стран Альянса в Брюсселе.

"Мы знаем, что Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении, и она, скорее всего, не сможет провести в этом году значительную наступательную операцию", – сказал он.

Неназванный чиновник отметил, что несмотря на перевод оборонной промышленности на военные рельсы, Россия до сих пор не может производить необходимое количество боеприпасов и оружия. Поэтому для проведения даже незначительного наступления ей нужно обеспечить военные поставки не только от Ирана, но и от других союзников. Кроме того, из-за недостатка живой силы, Путину придется начать всеобщую мобилизацию в стране.

"Несмотря на это он, скорее всего, остается уверенным, что Россия может нанести военное поражение Украине, по крайней мере на востоке, хотя, похоже, его генералы не всегда адекватно информируют его о реальном положении дел на местах", – отметил источник издания.

По мнению представителя НАТО, в российской армии также не хватает опытных маневренных подразделений, которые могли бы обеспечить успех наступления. Поэтому армейское руководство "под политическим давлением" кидает в бой неопытных бойцов "для достижения нереалистичных целей".

Несмотря на это, в НАТО считают, что недооценивать Россию опасно, потому что она показала готовность нести большие потери личного состава и пока что имеет человеческий ресурс для новой волны мобилизации.

В НАТО также предполагают, что ВСУ продолжит наступление, но скорее всего изменит тактику с учетом знания своей территории и особенностей зимней погоды в Украине.

Напомним, по мнению экспертов, Россия исчерпала наступательный потенциал еще в прошлом году. А информация о подготовке к наступлению — "вбросы" для оказания психологического воздействия на западных партнеров Украины.

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