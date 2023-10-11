"Не справляется с потоком украинцев": что происходит на единственном КПП между Украиной и РФ (фото)

По словам волонтеров, гражданам Украины, которые пытаются выехать из оккупации, приходится по нескольку дней ожидать на российском КПП в нечеловеческих условиях.

На контрольном пропускном пункте между Украиной и Российской Федерацией "Колотиловка-Покровка" возникла гуманитарная катастрофа. Об этом пишет российское интернет-издание The Insider.

"Единственный оставшийся прямой погранпереход Россия — Украина не справляется с потоком украинцев, желающих вернуться на родину из России и с оккупированных ею территорий", — отмечают журналисты.

Сообщается, что украинцам приходится ожидать по нескольку дней, чтобы пересечь границу со стороны Белгородской области. При этом людям негде купить еды и воды, многие вынуждены ночевать на улице из-за нехватки денег на хостел.

Волонтеры иногда разбивают палатки с едой и напитками Фото: The Insider

Как отмечают авторы статьи, чтобы выбраться из оккупированных россиянами территорий, украинцам приходится сначала выехать в РФ. Попасть в Украину можно через страны Балтии, однако это долгий и затратный путь. Те, кто не может позволить себе выезд через третьи страны, вынужден проходить "фильтрацию" на российском КПП.

"Колотиловка-Покровка" на данный момент – единственный пропускной пункт между Украиной и РФ. По словам волонтеров, туда в основном едут женщины с детьми, пожилые люди и инвалиды.

Водители-перевозчики иногда пускают людей погреться в свои микроавтобусы и автомобили Фото: The Insider

Волонтер Надин Гейслер сообщила, что в последнее время очередь из выезжающих украинцев превысила 200 человек. У многих ожидающих закончились деньги и им негде ночевать. Волонтеры размещают людей по хостелам, но не всем получается помочь. Местные гостиницы переполнены.

"Женщина пожилая вчера на лавке ночевала, к утру инеем покрылась", — рассказал журналистам один из перевозчиков.

Прохождение границы РФ иногда занимает несколько часов. КПП является пешеходным, поэтому изнуренным ожидаем людям приходится пешком преодолевать примерно 3 километра по серой зоне.

"На костылях, в инвалидных колясках со своими сумками, женщины с детьми. Там нет асфальта, нет нормальной дорожки, многие просто бросают там чемоданы, потому что колеса ломаются", — отметила волонтер.

Люди бросают свои чемоданы Фото: The Insider

По словам Надин Гейслер, волонтеры призвали местные власти организовать в зоне КПП обогреваемые шатры, раздачу горячего питания и увеличить количество сотрудников пропускного пункта.

Некоторые волонтеры в Белгороде возмутились тем, что для украинцев, не желающих жить в РФ, нужно создавать какие-то условия.

"По их логике, люди, наоборот, в зону боевых действий хотят попасть, тогда что им жаловаться, что они под дождем там сидят. Уму непостижимо", — поделилась Гейслер.

Российские волонтеры отказываются помогать украинцам, покидающим РФ Фото: The Insider

Напомним, 22 сентября министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил об укреплении границы с Беларусью. Он заявил, что заграждения построят, в том числе на болотах.

Ранее 22 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал создание с европейскими государствами единых контрольно-пропускных пунктов, где которых будут работать представители двух стран.