В целях солидарности: Зеленский направил запрос на визит в Израиль, — СМИ (видео)

По информации журналистов, переговоры о планировании поездки украинского президента уже начались. Накануне он призвал мировых лидеров сделать то же самое.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать в Израиль из-за войны, которая началась там на прошлых выходных. Глава государства уже попросил рассмотреть возможность такого визита. Об этом сообщает издание Axios 11 октября.

По предварительным данным, Офис президента Украины уже направил официальный запрос в Иерусалим с просьбой согласовать визит такого плана, однако пока что переговоры по этому вопросу лишь поверхностные. Точных данных и даты визита еще нет.

Такая поездка имеет цель выразить солидарность Израилю и его народу, который 7 октября подвергся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС.

Война в Израиле: Зеленский обратился к мировым лидерам

Во время своего официального визита в Брюссель украинский президент призвал мировых лидеров поддержать людей Израиля. Сделать они это могут своей поездкой в страну, которая подвергается атаке.

Он вспомнил первое время после того, как Россия вторглась в Украину и как поддержка мировой общественности заряжала народ на борьбу с агрессором.

"Я помню первые дни полномасштабной войны. Это началось с террористических ударов со стороны Беларуси, потом пошла российская армия. Это была самая большая трагедия для нас. Так много погибших, так много смертей. И было очень важно не остаться наедине. Это может помочь спасти твою нацию, людей, спасти жизнь. Поэтому мои рекомендации лидерам – поехать в Израиль и поддержать людей. Я не говорю сейчас ни о каких институтах. Просто поддержать людей, которые пострадали от террористических атак, которые гибнут", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 11 октября сообщалось, что Владимир Зеленский высказался о будущем войны в Украине. Он считает, что противостояние находится уже на последней стадии. ВСУ начали контрнаступление, и ожидается, что Россия покинет украинскую территорию в скором времени