ВС РФ учатся воевать и активно используют новые тактики на Донбассе, — ISW

По словам аналитиков, ВС РФ не завершили оперативное окружение Авдеевки и, скорее всего, не смогут это сделать.

Российские войска учатся использовать новые тактики в рамках наступательных действий на Донбассе. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 11 октября говорится, что, по сообщениям пропагандистов, ВС РФ во время наступления на Авдеевку уделяют большое внимание контрбатарейной борьбе, а также активно используют средства радиоэлектронной борьбы, проводят тщательную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют четкое взаимодействие между командованием, разведкой и штурмовыми группами.

По словам аналитиков, большая часть российских войск у Авдеевки, скорее всего, являются подразделениями 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", которые контролируются 8-й российской общевойсковой армией ВС РФ. Эти подразделения страдают от серьезных проблем с дисциплиной, а также от плохой подготовки.

Эксперты предположили, что сообщения о более высокой эффективности подразделений "ДНР" говорят о том, что ВС РФ улучшили их интеграцию и извлекли уроки из предыдущих безрезультатных атак на Авдеевку.

Однако, как говорится в отчете, даже прогресс на тактическом уровне не сможет привести оккупантов к оперативному или стратегическому успеху. Так, ВС РФ не завершили оперативное окружение населенного пункта и, скорее всего, не смогут это сделать.

"Авдеевка известна как хорошо укрепленный и защищенный украинский опорный пункт, что, вероятно, усложнит возможность российским войскам приблизиться к населенному пункту или полностью захватить его", — отметили аналитики.

Напомним, что обозреватели DeepState сообщили, что 10 октября был одним из самых тяжелых дней для украинских войск в Авдеевке. Так, российские оккупанты предприняли попытку атаковать несколькими колоннами и десантом. Сообщается, что ВС РФ потеряли колоссальное количество техники и живой силы, хоть и смогли занять определенные позиции. Оккупанты двигались колоннами сразу из нескольких наклеенных пунктов.