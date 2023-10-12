ВС РФ атаковали Украину десятками Shahed: есть попадания в жилые дома, подробности (фото)

Сообщается, что всего ВС РФ запустили по Украине 33 ударных беспилотника. Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях страны.

В ночь на 12 октября силы ПВО Украины уничтожили 28 дронов-камикадзе Shahed, которые были запущены ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Сообщается, что дроны были запущены с территории оккупированного Крыма и Белгородской области РФ.

"Всего зафиксировано пуски 33 "шахедов". Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины", — сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что к отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

ВСУ уничтожили 28 БПЛА Shahed Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака БПЛА на Одесскую область: что известно

Силы обороны юга Украины отметили, что атака ВС РФ была направлена на портовую инфраструктуру Подунавья.

"Пытаясь обойти системы ПВО, дроны-камикадзе направлялись по разным направлениям, используя сложные траектории и особенности ландшафта", — сказано в сообщении.

Сообщается, что 14 БпЛА "Shahed-131/136" было уничтожено в зоне ответственности Сил обороны юга: 4 – в Николаевской области, 10 – в Одесской области. Один из беспилотников попал в складские здания в припортовой зоне на юге Одесской области. Также были повреждены частные дома мирных жителей. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы. Предварительно известно об одном пострадавшем.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер у себя в Telegram написал, что в Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы.

"Пострадал один человек. Женщина 1935 г.р. получила термические ожоги. В настоящее время она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь", — заявил он.

Атака БПЛА на Харьковскую область: что известно

Отметим, что об угрозе применения врагом ударных дронов Воздушные силы сообщили еще вечером 11 октября. Об угрозе сперва предупредили жителей Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о "прилете". В 23:42 он сообщил о попадании дрона в жилой дом. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте начался пожар.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате "прилета" пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения. Также за помощью к медикам обратился женщина — у нее зафиксирована острая реакция на стресс.

Затем было зафиксировано движение бесплиотников в сторону Одесской области. После тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Уже в 00:34 12 октября Воздушные силы предупредили об опасности жителей Кировоградской области. В 01:37 дроны направились в сторону Черкасской области, а затем уже к Винницкой области. В 02:13 жителей Умани предупредили, чтобы они оставались в укрытиях. Отбой тревоги был объявлен в 02:40.

Напомним, что 11 октября ВС РФ сбросили взрывчатку на ритуальный транспорт в Херсонской области. Российские оккупанты атаковали кладбище в поселке городского типа Киндийка при помощи беспилотника. В результате пострадали трое работников ритуальной службы, один человек госпитализирован.