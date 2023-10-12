Германия может передать Украине ракеты Taurus: но есть одно условие, — СМИ

По данным журналистов, для Брюсселя и НАТО нет "красных линий", кроме отправки своего военного контингента в Украину.

Представители Украины продолжают обсуждать с союзниками поставки дальнобойных систем, в том числе и ракет Taurus, которые мог бы предоставить официальный Берлин. Поставки могут занять больше времени. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Брюсселе, имя которого не называется, передает "24 Канала".

Немецкая сторона может пойти на это после того, как Соединенные Штаты передадут Киеву ATACMS.

По словам чиновника, Германия уже поставила в Украину гаубицы и танки Leopard, хотя поначалу были опасения.

"Если американцы передадут ATACMS, британцы – Storm Shadow, а французы — Scalp, то я не понимаю, почему бы Германии не поставить Taurus", — отметил представитель ЕС, добавив, что это практически одни и те же системы.

Он также уточнил, что Германию напрасно критикуют, так как страна входит в тройку лидеров по поставкам оружия в Украину.

Представители Брюсселя также считают, что для стран НАТО нет "красных линий", кроме отправки военного контингента.

Ракеты Taurus

Радиус поражения ракет Taurus — свыше 500 км. Они оснащены мощной проникающей боевой частью — MEPHISTO. ВСУ могли бы использовать их в том числе и для атак по системам ПВО противника.

Напомним, что на Шольца растет давление из-за ракет Taurus, которые Украина еще не получает.

Также сообщалось, что, по данным журналистов Олаф Шольц исключает возможность поставок Taurus в Украину.