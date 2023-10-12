"Натворил много зла": Буданов рассказал о генерале ФСБ, который больше всего вредит Украине

По словам начальника ГУР, Сергей Беседа в начале войны несколько дней провел в СИЗО, но теперь на свободе и пытается завербовать украинских политиков и бизнесменов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу признал, что войну в Украине Кремль планирует вести до 2025 года. При этом российские власти уверены, что все идет по плану, противореча надеждам 2022 года, когда хотели "взять Киев за три дня". Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о генерале ФСБ РФ, довоенная работа которого привела к российскому вторжению — о Сергее Беседе. Также разведчик сказал несколько слов о других руководителях силовиков России. О действиях генералитета Путина говорится в разговоре с журналистом портала "Украинская правда".

По словам Буданова, генерал ФСБ Сергей Беседа в первые дни войны на некоторое время был отстранен от работы. Позже его вернули на должность и он продолжил вредить: "Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины".

Главная сфера деятельности генерала, который возглавляет 5-ю службу ФСБ — операции в Украине. В частности, спецагенты Кремля пытаются добраться до политиков, бизнесменов и тому подобное. Однако пока Буданов не может сказать, удалось ли россиянам кого-то завербовать — этими вопросами занимается СБУ.

Также офицер ГУР отметил работу российской разведки. По его словам, она провалила агентурную работу. Однако военная разведка успешно запускает диверсионные группы на Черниговщину и Сумщину. Кроме того, у россиян есть успехи в шпионаже с помощью технических средств:

"Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находится. На максимально высоком, я бы сказал".

Буданов о генералитете и политиках РФ — детали

Беседа — россиянин, который "всегда приносил проблемы Украине", утверждает глава ГУР. Генерал "натворил много зла", но за все ответит, уверен украинский офицер.

Буданов также вспомнил о деятельности других российских генералов и политиков. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу сумел сохранить влияние после мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года. На любое решение Кремля влияет глава Администрации президента РФ Антон Вайно, а экономическими решениями занимается его первый заместитель Сергей Кириенко.

Отметим, Сергей Беседа — 69-летний начальник 5 службы ФСБ, который в феврале 2014 года, в разгар Революции Достоинства, лично находился в Киеве. В первые недели вторжения РФ СМИ сообщали о задержании Беседы. Офицера ФСБ подозревали в том, что он не верно информировал президента России Владимира Путина об общественных настроениях в Украине.

В интервью Буданов рассказал о судьбе сторонников Путина — Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, в отношении первого у них нет фактов, которые бы на 100% подтверждали гибель во время подрыва самолета в августе 2023 года.

Напоминаем, глава ГУР Минобороны сообщил о трех попытках разведчиков освободить Запорожскую АЭС от российских оккупантов. Первая попытка состоялась через 6 месяцев после начала оккупации — в августе 2022 года. Между тем в августе-сентябре 2023 года ГУР провела ряд успешных операций в Крыму: эксперты подытожили результаты работы разведчиков.