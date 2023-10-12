Ожесточенные бои за Бахмут: 3 ОШБр показала, как выбивала ВС РФ с позиций возле железной дороги (видео)

Украинские штурмовики выбивали российских военных с позиций вдоль железнодорожных путей. Бойцы защищались и отстреливались во время постоянных вражеских "прилетов".

Бойцы 2-го штурмового и 1-го механизированного батальонов Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как происходили бои за железную дорогу возле Бахмута Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Бои за железную дорогу на Бахмут. Местность простреливалась, укрепления были заняты российскими вдв-шниками, а "окофутбольщики эспаньолы" применяли дроны FPV", — говорилось в сообщении.

Отметили, что украинские штурмовики осуществили высадку, после чего начались жесткие бои, во время которых штурмовики выбивали врага с позиций вдоль железнодорожных путей.

В опубликованном ролике видно, как военные приехали на позиции и сразу заняли нужные окопы. Во время боев постоянно было слышно вражеские "прилеты". Украинские бойцы отстреливались и уничтожали врага.

В пресс-службе 3 ОШБр добавили, что видео с поля боя предоставили штурмовики Галицкого взвода первой роты Второй отдельной бригады Национальной Гвардии Украины.

Напомним, 11 октября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские военные продолжают наступление по двум направлениям — Бахмутскому и Мелитопольскому. Он рассказал, что бойцам удалось улучшить тактическое положение в западной части от Роботино, также проводятся штурмовые действия на юге Бахмута.

10 октября заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко сообщил, что ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении. По его словам, наблюдается уменьшение количества стрелковых боев, однако ВСУ продолжают штурм. В частности, в районе Бахмута происходят артиллерийские бои. Зато враг накапливает свои силы не только в Бахмуте, но и в ближайших селах.