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Ожесточенные бои за Бахмут: 3 ОШБр показала, как выбивала ВС РФ с позиций возле железной дороги (видео)

Диана Бондаренко
Штурмовики показали, как состоялся бой с врагом под Бахмутом

Украинские штурмовики выбивали российских военных с позиций вдоль железнодорожных путей. Бойцы защищались и отстреливались во время постоянных вражеских "прилетов".

Бойцы 2-го штурмового и 1-го механизированного батальонов Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как происходили бои за железную дорогу возле Бахмута Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Бои за железную дорогу на Бахмут. Местность простреливалась, укрепления были заняты российскими вдв-шниками, а "окофутбольщики эспаньолы" применяли дроны FPV", — говорилось в сообщении.

Отметили, что украинские штурмовики осуществили высадку, после чего начались жесткие бои, во время которых штурмовики выбивали врага с позиций вдоль железнодорожных путей.

В опубликованном ролике видно, как военные приехали на позиции и сразу заняли нужные окопы. Во время боев постоянно было слышно вражеские "прилеты". Украинские бойцы отстреливались и уничтожали врага.

В пресс-службе 3 ОШБр добавили, что видео с поля боя предоставили штурмовики Галицкого взвода первой роты Второй отдельной бригады Национальной Гвардии Украины.

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Напомним, 11 октября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские военные продолжают наступление по двум направлениям — Бахмутскому и Мелитопольскому. Он рассказал, что бойцам удалось улучшить тактическое положение в западной части от Роботино, также проводятся штурмовые действия на юге Бахмута.

10 октября заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко сообщил, что ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении. По его словам, наблюдается уменьшение количества стрелковых боев, однако ВСУ продолжают штурм. В частности, в районе Бахмута происходят артиллерийские бои. Зато враг накапливает свои силы не только в Бахмуте, но и в ближайших селах.