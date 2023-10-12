Усложнит наступление на Авдеевку: ВСУ уничтожили мост в Донецкой области (фото)

Мост на трассе "Горловка-Ясиноватая" позволял оккупантам быстро перебрасывать силы и средства между Горловкой и Донецком, теперь это будет делать труднее. К тому же он был удобным для оккупантов, чтобы отправлять войска на Авдеевку.

Украинские войска взорвали мост на трассе "Горловка-Ясиноватая", что находится во временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на соцсети.

Путепровод находился под огневым контролем Сил обороны уже долгое время. Оккупанты сообщали о периодических артиллерийских ударах со стороны ВСУ, однако движение по трассе продолжалось. Российским войскам мост был удобным для быстрой переброски войск между Горловкой и Донецком, которые находятся во временной оккупации.

Теперь логистика оккупантов существенно усложнится в поисках объездных путей через т.о. Енакиево. Кроме этого заметно, что вместе с мостом было уничтожено две российские машины. Опубликованные в сети фотографии показывают, что удар уничтожил несколько опор моста, поэтому быстрое его восстановление невозможно.

Место уничтожения моста между Донецком и Горловкой Фото: Deep State

В издании предполагают, что атака осуществлялась корректируемой авиабомбой JDAM-ER. В ее основе лежит снаряд Mark 82 весом 230 килограммов. Их могут запускать истребители МиГ-29 и Су-27. Не исключено, что к таким действиям в ВСУ пошли из-за активизации наступления врага в районе Авдеевки. Уничтоженный мост находится в 12 км от населенного пункта. Оккупантам будет труднее перебрасывать артиллерийские боеприпасы, эвакуировать раненых и подвозить подкрепления.

Напомним, 12 октября президент Зеленский заявил, что Силы обороны держат позиции в Авдеевке. Также во время штурмовых действий оккупанты потеряли необычные БТРы под Авдеевкой.