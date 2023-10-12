Получила новое подозрение: СБУ собрала доказательства государственной измены ведущей Дианы Панченко

Правоохранители подозревают, что экс-ведущая украинских телеканалов поддерживает вторжение РФ и предала Украину. Уверяют, что принимают меры, чтобы ее наказать.

Экстелеведущая ряда каналов с орбиты бывшего нардепа Виктора Медведчука Диана Панченко в первые месяцы российского вторжения перебралась на оккупированные территории и сняла видео о российской оккупации Мариуполя. В январе 2023 года СБУ объявило ей первое подозрение: фигурантка якобы глорифицировала военных ВС РФ и оправдывала агрессию Кремля. 12 октября стало известно о новом подозрении от правоохранителей. О деталях дела рассказала пресс-служба ведомства.

Новое подозрение СБУ касается ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — государственная измена в условиях военного положения. Когда она попадет в руки украинского правосудия, то имеет шанс попасть в тюрьму на срок от 15 лет до пожизненного.

Дело Дианы Панченко — детали от СБУ

Правоохранители напомнили, что Панченко до вторжения РФ работала ведущей на ряде телеканалов, связанных с подсанкционным украинским политиком Виктором Медведчуком, который позже получил подозрение в госизмене.

Весной 2022 года экс-ведущая приехала на территорию оккупированной части Донецкой области и сняла там фильм о Мариуполе "в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора".

Фильм был выложен на Youtube-канале Панченко, на который подписано около 1 млн пользователей. На канале, а также в Telegram, женщина продолжает публиковать прокремлевские сообщения.

Первое подозрение, которое экс-ведущая получила от СБУ, касалось ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (повторное оправдание российской агрессии и глорификация солдат ВС РФ). Согласно этой статье возможное наказание должно быть вдвое меньше, чем по ст. 111: от пяти до восьми лет тюрьмы.

Пресс-служба СБУ признала, что Панченко скрывается от правосудия. Поэтому предпринимаются действия, чтобы ее отыскать и заставить ответить за свои действия.

Отметим, Диана Панченко — 35-летняя экс-ведущая каналов NewsOne, UkrLive, "Первого независимого". Согласно Указу президента Украины Владимира Зеленского и решения СНБО, NewsOne прекратил работу из-за наложения санкций на Тараса Козака, украинского политика. который входил в партию "Оппозиционный блок/ОПЗЖ" и был соратником Виктора Медведчука. Во время своих эфиров Панченко выгоняла гостей — политиков Валерия Ивасюка и Юрия Бублика — из студии и отказывалась говорить на украинском языке по просьбе писательницы Ларисы Ницой.

В Украине на сегодня запрещена деятельность партии ОПЗЖ, в состав которой входил Медведчук. Один из членов этой партии — нардеп Нестор Шуфрич — получил подозрение о госизмене в сентябре 2023 года.

Напоминаем, правоохранители завершили расследование в отношении бывшего украинского чиновника Андрея Деркача. Выяснили, что он получил из РФ более 500 тыс. долл., чтобы создать здесь сеть в поддержку политики Москвы. Тем временем ГБР объявило еще одно подозрение экс-заместителю министра обороны: его подозревают в растрате 200 млн грн на закупку некачественных бронежилетов.