Следующая цель ВСУ: Украина уничтожает российскую логистику, — WSJ

Удары по командным пунктам, линиям материально-технического обеспечения и складам боеприпасов должны истощить оккупантов настолько, что ВСУ разорвут сухопутный коридор между Крымом и материковой частью Украины, пишут журналисты.

Параллельно с контрнаступлением на земле Украина проводит еще одну, потенциально более важную кампанию — уничтожает российскую логистику. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Украинские силы уничтожают российские командные центры, склады боеприпасов и линии материально-технического обеспечения. РФ полагается на них, чтобы продолжать свою захватническую войну. При этом Украина бьет по логистическим частям РФ и во время наступления на юге и востоке. Используются западные системы для ударов в тылу врага. Киев может делать ставку на то, чтобы ослабить российские силы настолько, чтобы разрезать оккупационные силы на юге.

Однако удары по логистике ВС РФ невозможны без продвижения войск на земле. Чем дальше продвигается ВСУ, тем ближе можно ставить дальнобойные системы такие как артиллерия, ракеты, БПЛА и реактивные системы залпового огня. Россия осознает угрозу, поэтому начала строить новую железнодорожную линию через временно оккупированный Мариуполь. Также Украине нужно иметь мощную разведку, чтобы знать, куда движутся, или где находятся важные для поражения цели.

В издании утверждают, что Украина хочет повторить прошлогодний успех, когда наносились удары по важным узлам российских оккупантов вместо попытки атаковать каждый танк. Главная цель — разорвать сухопутный коридор между Крымом и востоком Украины. Это подорвет способность РФ к обороне юга.

Преградами для Украины является ограниченность средств поражения, потому что надо много артиллерийских средств, к тому же РФ усиливает свои передовые позиции и подтягивает резервы. Если США передадут ракеты ATACMS, то это может помочь изменить баланс. Они точные, а в случае кассетной версии, способны поражать большую территорию.

Радиус поражения ракет: GMLRS M30, ATACMS, Storm Shadow и Taurus Фото: WSJ

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина выбилась из графика, когда у него спросили о возможности завершения войны в 2023 году.

12 октября ВСУ уничтожили мост в тылу оккупантов в Донецкой области, чтобы усложнить наступление РФ на Авдеевку.