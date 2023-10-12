Мобилизация в Украине: как долго продлится и что на это влияет

Действие военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября. В ряды ВСУ могут мобилизовать годных к службе мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В Украине впервые всеобщую мобилизацию ввели 24 февраля 2024 года, когда произошло полномасштабное вторжение Вооруженных сил Российской Федерации на территорию страны. С тех пор ее срок продлевался несколько раз. Фокус разбирался, как долго военнообязанных мужчин будут призывать на службу в Вооруженные силы Украины.

В Украине срок общей мобилизации параллельно продолжают вместе с действием военного положения, которое вводят на 90 дней. При необходимости военное положение и всеобщую мобилизацию могут продолжать после окончания срока действия.

Таким образом президент Украины Владимир Зеленский 17 августа подписал указ о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток — до 15 ноября 2023 года. В частности, текст законопроектов №9532 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №9533 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" опубликованы на сайте Верховной Рады.

В частности, во время действия общей мобилизации военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых военно-врачебная комиссия признала годными к военной службе, могут призвать в ряды ВСУ.

Также до 15 ноября будет действовать ограничение на выезд за границу определенных категорий граждан. Речь идет о мужчинах призывного возраста, кроме тех, кто имеет разрешение и соответствующие причины для этого.

Всеобщую мобилизацию могут продолжить вместе с действием военного положения после 15 ноября еще на 90 дней. В результате чего призыв в армию будет продолжаться, а представители территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут раздавать повестки военнообязанным мужчинам.

Напомним, капитан ВСУ Валерий Прозапас рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины пока не хватает танкистов, штурмовиков, пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотников, парамедиков и водителей. Кроме этого, он отметил, что мужчин могут мобилизовать не только на фронт, но и на выполнение других обязанностей в штабе.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что ВВК решают, пригоден ли человек к прохождению военной службы. В частности, ограниченная пригодность — это означает, что человек не может выполнять какие-то действия, поэтому комиссия должна конкретно прописать, какие именно ограничения имеет призывник.