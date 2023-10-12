Ожидают 100 тысяч погибших в Украине: в РФ утвердили бюджет на 2024 год, – СМИ

В 2024 году российские власти собираются потратить 5,248 миллиарда рублей на компенсации семьями погибших в Украине военнослужащих.

В Госдуму Российской Федерации был внесен проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, который предусматривает существенное увеличение финансирования Социального Фонда России. По подсчетам проекта "Можем объяснить", дополнительные деньги властям потребовались для выплат семьям более чем 100 тысяч погибших военных.

Как отмечают авторы проекта, в этом году семьям погибших военных положены ежемесячные выплаты в размере 21 922,12 рублей. На соответствующую статью российские власти выделили 16,335 миллиарда рублей, что почти на 3,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Из этой суммы 9,987 миллиарда рублей пойдут на ежемесячную выплату семьям раненых, получивших заболевания на службе, контузии и инвалидность. Эта сумма почти на миллиард рублей превышает прошлогоднюю.

Остальные 5,248 миллиарда собираются потратить на компенсации семьями погибших военных. Если разделить это число на сумму ежемесячных выплат, то выходит, что выплаты положены почти 239,3 тысячам россиян. Речь идет не только о тех, кто погиб в Украине, но и о потерях на других войнах или при исполнении служебных обязанностей.

Чтобы выяснить, на какое количество погибших в Украине российские власти рассчитали средства, авторы проекта сравнили бюджеты, принятые в 2021 и 203 годах. Разница составила 2,250 миллиарда рублей.

Если разделить итоговую сумму на размер компенсации, то выходит, что за время войны в Украине дополнительные деньги потребовались для выплат 102,7 тысячам семей погибших военных.

Как отмечают авторы публикации, эти подсчеты не обязательно отражают оценку российскими властями текущих потерь, а могут быть лишь прогнозом на следующий год.

Напомним, что по данным чиновника НАТО от 12 октября, Вооруженные силы России потеряли в войне против Украины 1800 офицеров, в том числе 11 генералов. По словам представителя Альянса, основные потери российской армии приходятся на период с начала 2023 года.

По оценке аналитика Якуба Яновского от 5 октября, Вооруженные силы РФ также потеряли 2004 различных боевых машин пехоты, среди которых больше всего было БМП-2.