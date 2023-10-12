"СБУ как хирург вырезает раковые клетки": Малюк назвал количество задержанных предателей Украины

Российская Федерация начала массово вербовать украинцев после Оранжевой революции. Вербовке российских агентов способствовали давние связи, коррупция и симпатия к Москве.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила более двух тысяч человек, которых заподозрили в государственной измене, с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на СБУ заявило о разоблачении двух тысяч человек, совершивших государственную изразу. Речь идет и о бывшем военнослужащем, который следил за плановыми перемещениями президента Украины Владимира Зеленского.

По информации украинских чиновников, Российская Федерация начала массово вербовать украинцев с 2004 года, после Оранжевой революции, которая привела к тому, что граждане выбрали прозападного президента. В СМИ отметили, что это стало первым серьезным признаком того, что контроль РФ над Украиной начинает исчезать. В частности, давние связи, коррупция и симпатия к Москве способствовала вербовке российских агентов "на всех уровнях", в том числе и среди СБУ.

Глава СБУ Василий Малюк сравнил российских агентов в предвоенные десятилетия с раковыми клетками. Он отметил, что СБУ будто "хирург" пытается выявить шпионов. По его словам, среди задач агентов РФ является сбор информации о военных целях, включая военные базы и склады боеприпасов.

Кроме этого, предатели часто соглашаются на сотрудничество с врагом за деньги. Также их могут вербовать с применением пыток или угроз.

Напомним, 11 октября спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что на Запорожском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили роту так называемого "народного ополчения" Геническа, которая состояла из предателей. По его словам, в состав роты в основном входили наркоманы, алкоголики и другие "цвета нации".

12 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины задержала крымчанина, который стал агентом РФ. Он сотрудничал с хакерской группировкой Armagedon, которая осуществила более пяти тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры страны. Задержанным оказался бывший сотрудник СБУ, который изменил присяге и остался в Симферополе помогать России вести подрывную деятельность против Украины.