Взрывы и пожар в российском Брянске: губернатор заявил об атаке БПЛА (видео)

По информации местных жителей, громкие звуки исходили из района мясокомбината. Губернатор области Александр Богомаз утверждает, что якобы украинский дрон удалось обезвредить силами РЭБ.

В российском городе Брянск прозвучал сильный взрыв, после чего в сети начали появляться данные о масштабном пожаре. Об этом сообщили местные Telegram-каналы 12 октября.

По их информации взрыв и в результате пожар был зафиксирован в районе местного мясокомбината. Сначала данных о том, что произошло было немного. По сети лишь начали распространять фото и видео с места ЧП.

Позже ситуацию прокомментировал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его данным во взрыве якобы замешана украинская сторона и БПЛА.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства", — заявил Александр Богомаз.

В результате пострадавших нет, отметил губернатор Брянской области. На место прибыли оперативные и экстренные службы, которые должны будут справиться с последствиями атаки.

Взрывы в Крыму 12 октября: подробности

К слову, неспокойно сегодня было также на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Сначала в Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги, о которой сообщил местный "губернатор" Михаил Развожаев.

После этого местные Telegram-каналы начали писать о ракетной угрозе из-за якобы запуска ракет из Николаевской области. После работы ПВО, о которой также сообщили в социальных сетях, "власти" написали от отбое воздушной тревоги.

Больше информации по этому поводу не сообщалось. О разрушениях или пострадавших данных нет.

Напомним, 11 октября сообщалось, что ФСБ обвинила "украинских диверсантов" в атаке на Курскую АЭС. Российские власти убеждены, что к этим событиям причастны иностранные диверсанты, которые работают на территории России. Кроме того, по их данным таких граждан готовят в "учебных лагерях НАТО и ЕС".