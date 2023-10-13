Ненависть в РФ будет расти: в МИД рассказали, почему опасно замораживать войну в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цели Кремля куда шире, чем захват Украины. Поэтому только безоговорочная победа Киева поможет остановить и "отрезвить" Россию.

Если заморозить войну в Украине, то РФ восстановит свой военный потенциал к 2028-му году и будет готова к новой агрессии против соседей. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в онлайн-обращении на мероприятии немецкого аналитического центра Zentrum Liberale Moderne.

По словам министра, полное и болезненное поражение российских оккупационных войск станет справедливым результатом неспровоцированной агрессии против Украины. Более того, победа Сил обороны Украины позволит изменить вектор развития самой России.

Кулеба заявил, что нельзя дать возможность Кремлю заморозить конфликт. По его словам, если поставить войну на "паузу" и не повышать давление на Москву, ВС РФ восстановят силы к 2028-му году. Более того, пропаганда в России не остановится и будет взращивать ненависть в россиянах к Украине и другим странам Европы еще больше.

"Российская ультранационалистическая, фашистская, реваншистская риторика станет еще более ядовитой. Или в таких условиях кто-то действительно верит, что только Украина будет под угрозой новой волны агрессии в 2028 году?" — спросил министр.

Дипломат заявил, что нужно понимать, что стоит на кону, ведь цели Кремля куда шире, чем захват Украины. Поэтому только безоговорочная победа Киева поможет остановить и "отрезвить" Россию.

"Это трудный, но достижимый путь. Путь к победе Украины", — сказал Кулеба.

Напомним, что СМИ сообщали, что переговоры Украины и РФ — плохая идея для США. После того, как опрошенные познакомились с фактами, сторонников поддержки Украины стало на 18% больше. США тратят на Украину только 3% своего военного бюджета, Украина сохраняет контроль над 83% территории, а разведка США считает, что война значительно подорвала военный потенциал РФ.