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Военный Фокус Российско-украинская война РФ обстреляла село Гроза: более 50 погибших

В ГУР просят докладывать им об украинцах, выехавших в Россию

Артем Кальниченко
Фото: Олег Синегубов / Telegram | Последствия удара по селу Гроза

По словам представителя разведки Андрея Юсова, во время деоккупации территорий российские спецслужбы могут оставлять скрытых агентов, которые будут продолжать работать на РФ, передавая информацию врагу.

Трагедия в селе Гроза Харьковской области продемонстрировала, что РФ имеет большое количество агентов среди коллаборантов. Поэтому украинцам стоит быть внимательными к согражданам, которые уехали в Россию после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов во время национального телемарафона.

По словам Юсова, Силы безопасности и обороны Украины продолжают бороться с коллаборантами. Так, ГУР регулярно получает сообщения от СБУ о разоблачении предателей, которые помогали ВС РФ уничтожать инфраструктуру Украины и наносить удары по военным.

Представитель ГУР заявил, что контрразведка – это работа, о которой можно забыть.

"Агрессор бросает большой ресурс и привлекает разветвленную сеть для того, чтобы поддерживать ее, вербовать и находить все новых агентов", – сказал Юсов.

По его словам, во время деоккупации украинских территорий российские спецслужбы могут оставлять скрытых агентов, которые будут продолжать работать на РФ, передавая информацию врагу.

"Если к вам вдруг обращаются люди, уехавшие вместе с захватчиками или находящиеся на территории государства-агрессора, даже, казалось бы, по бытовым вопросам, это сразу должно вызвать определенную настороженность", – подчеркнул Юсов.

По его словам, украинцам нужно сразу сообщать о таких контактах правоохранительным органам.

Напомним, что 11 октября сотрудники СБУ нашли предателей, которые навели "Искандер" на село Гроза на Харьковщине.Так, Убийству односельчан поспособствовали два местных жителя — братья, которые работали на оккупантов. С начала октября они начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в их селе.