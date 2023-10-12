Установили даже тех, у кого не было родственников: как идентифицировали погибших в кафе в Грозе

В течение 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадения фрагментов. У некоторых погибших не было родственников, чтобы сравнить ДНК.

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Правоохранители завершили процесс идентификации погибших в результате ракетного удара России в селе Гроза на Харьковщине. Установлены личности всех 59 погибших. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 12 октября.

По словам министра, все жертвы — гражданские местные жители: пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели, которые погибли целыми семьями в несколько поколений. Криминалисты в течение 6 дней круглосуточно отбирали образцы у родственников погибших и искали совпадения фрагментов.

"19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий. Одного из погибших — 60-летнего мужчину — криминалисты установили по 20-ти фрагментам тела. Еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из помещений погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей", — рассказал Клименко.

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Он добавил, что следователи и криминалисты полиции Харьковщины провели колоссальную и беспрецедентную работу, в частности, быстро установить личности смогли благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям, без которых процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло бы около года.

Удар по кафе Гроза на Харьковщине

5 октября Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, по кафе, где на момент удара происходил поминальный обед по погибшему на фронте военнослужащему Андрею Козырем.

10 октября в полиции Харьковской области заявили, что количество жертв увеличилось до 53. Их идентифицировали криминалисты. Однако еще пять человек на тот момент считались пропавшими без вести.

Из-за российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области шестеро детей осталось сиротами, еще пятеро — полусиротами.