Встановили навіть тих, у кого не було родичів: як ідентифікували загиблих в кафе в Грозі

Впродовж 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів. У деяких загиблих не було родичів, щоб порівняти ДНК.

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Правоохоронці завершили процес ідентифікації загиблих внаслідок ракетного удару Росії в селі Гроза на Харківщині. Встановлено особи усіх 59 загиблих. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 12 жовтня.

За словами міністра, всі жертви – цивільні місцеві мешканці: пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці, які загинули цілими родинами у декілька поколінь. Криміналісти впродовж 6 днів цілодобово відбирали зразки у родичів загиблих та шукали співпадіння фрагментів.

"19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти фрагментах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів", — розповів Клименко.

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Він додав, що слідчі та криміналісти поліції Харківщини провели колосальну та безпрецедентну роботу, зокрема, швидко встановити особи змогли завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям, без яких процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року.

Удар по кафе Гроза на Харківщині

5 жовтня Росія завдала ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області, по кафе, де на момент удару відбувався поминальний обід за загиблим на фронті військовослужбовцем Андрієм Козирем.

10 жовтня у поліції Харківщині заявили, що кількість жертв збільшилася до 53. Їх ідентифікували криміналісти. Проте ще п'ятеро людей на той момент вважалися зниклими безвісти.

Через російський ракетний удар по селу Гроза Харківської області шестеро дітей залишилося сиротами, ще п'ятеро — напівсиротами.