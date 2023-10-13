В ГУР просят докладывать им об украинцах, выехавших в Россию

По словам представителя разведки Андрея Юсова, во время деоккупации территорий российские спецслужбы могут оставлять скрытых агентов, которые будут продолжать работать на РФ, передавая информацию врагу.

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Трагедия в селе Гроза Харьковской области продемонстрировала, что РФ имеет большое количество агентов среди коллаборантов. Поэтому украинцам стоит быть внимательными к согражданам, которые уехали в Россию после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов во время национального телемарафона.

По словам Юсова, Силы безопасности и обороны Украины продолжают бороться с коллаборантами. Так, ГУР регулярно получает сообщения от СБУ о разоблачении предателей, которые помогали ВС РФ уничтожать инфраструктуру Украины и наносить удары по военным.

Представитель ГУР заявил, что контрразведка – это работа, о которой можно забыть.

"Агрессор бросает большой ресурс и привлекает разветвленную сеть для того, чтобы поддерживать ее, вербовать и находить все новых агентов", – сказал Юсов.

По его словам, во время деоккупации украинских территорий российские спецслужбы могут оставлять скрытых агентов, которые будут продолжать работать на РФ, передавая информацию врагу.

"Если к вам вдруг обращаются люди, уехавшие вместе с захватчиками или находящиеся на территории государства-агрессора, даже, казалось бы, по бытовым вопросам, это сразу должно вызвать определенную настороженность", – подчеркнул Юсов.

По его словам, украинцам нужно сразу сообщать о таких контактах правоохранительным органам.

Напомним, что 11 октября сотрудники СБУ нашли предателей, которые навели "Искандер" на село Гроза на Харьковщине.Так, Убийству односельчан поспособствовали два местных жителя — братья, которые работали на оккупантов. С начала октября они начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в их селе.