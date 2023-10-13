У ГУР просять доповідати їм про українців, які виїхали в Росію

За словами представника розвідки Андрія Юсова, під час деокупації територій російські спецслужби можуть залишати прихованих агентів, які продовжуватимуть працювати на РФ, передаючи інформацію ворогові.

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Трагедія в селі Гроза Харківської області продемонструвала, що РФ має велику кількість агентів серед колаборантів. Тому українцям варто бути уважними до співгромадян, які виїхали до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов під час національного телемарафону.

За словами Юсова, Сили безпеки і оборони України продовжують боротися з колаборантами. Так, ГУР регулярно отримує повідомлення від СБУ про викриття зрадників, які допомагали ЗС РФ знищувати інфраструктуру України та завдавати ударів по військових.

Представник ГУР заявив, що контррозвідка — це робота, про яку можна забути.

"Агресор кидає великий ресурс і залучає розгалужену мережу для того, щоб підтримувати її, вербувати і знаходити все нових агентів", — сказав Юсов.

За його словами, під час деокупації українських територій російські спецслужби можуть залишати прихованих агентів, які продовжуватимуть працювати на РФ, передаючи інформацію ворогові.

"Якщо до вас раптом звертаються люди, які виїхали разом із загарбниками або перебувають на території держави-агресора, навіть, здавалося б, із побутових питань, це одразу має викликати певну настороженість", — наголосив Юсов.

За його словами, українцям потрібно одразу повідомляти про такі контакти правоохоронним органам.

Нагадаємо, що 11 жовтня співробітники СБУ знайшли зрадників, які навели "Іскандер" на село Гроза на Харківщині. 11 жовтня вбиттю односельців посприяли два місцеві жителі — брати, які працювали на окупантів. З початку жовтня вони почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника в їхньому селі.