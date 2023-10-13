Мобилизация украинцев и глубокая защита: как ВС РФ готовятся к обороне на южном фронте (видео)

По мнению депутата Запорожского областного совета Сергея Лышенко, российская пропаганда убеждает граждан в том, что "победа" уже наступила, но при этом ВС РФ усиливают оборонные позиции с помощью укреплений в районе Токмака и Васильевки. Впрочем, качество таких сооружений оставляет желать лучшего, так как они возводятся наспех.

На оккупированных территориях Украины россияне активно готовятся к обороне. Несмотря на недостаток времени, они постоянно усиливают оборонные позиции в глубине захваченной территории. Об этом рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в интервью "24 каналу".

Лышенко подчеркнул, что россияне, начиная с начала вторжения, не прекращают укреплять свои оборонительные позиции. Особое внимание они уделяют охране рубежей в районах Токмака и Васильевки Запорожской области, ожидая атак со стороны украинских войск.

"Если предыдущие укрепления возводились 1,5 года, то эти – в течение нескольких недель. Качество этих укреплений соответствующее", — отметил Лышенко.

Между тем, оккупанты пытаются развернуть пропагандистские сюжеты о вымышленной "победе", утверждая, что украинское контрнаступление уже окончено и больше нет активных операций. В то время как российские военные на передовой линии сомневаются в способности удерживать оккупированные земли. Армия России понесла значительные потери и не успевает восстанавливать свои части. Новобранцам, перебрасываемым на Запорожское направление, не хватает времени для боевой слаженности.

Лышенко также отметил, что российских солдат сразу же бросают в окопы, что сильно бьет по морали вражеских войск. При этом на данный момент российских резервов хватает для проведения ротаций и удержания своих оборонительных линий.

Паспортизация украинцев и мобилизация в ряды ВС РФ

Как рассказал Лышенко, главным образом, мобилизации стали подвергаться те, кто сознательно принял российское гражданство.

"К примеру, ситуация, когда в Днепрорудном, чтобы получить должность мастера смены, мужчина согласился на сотрудничество и добровольно получил паспорт. Сейчас этот человек мобилизован и воюет", — рассказал Лысенко.

Примечательно, что российские оккупационные власти различают людей, которые согласились на сотрудничество и добровольно получили паспорт РФ, от тех, кто был вынужден приобрести документ под давлением.

По мнению Лышенко, мобилизация вынужденных граждан оказывается малоэффективной, поскольку они склонны передавать информацию Вооруженным силам Украины и подвержены риску дезертирства.

Напомним, 10 октября стало известно, что ВСУ поразили российский поезд с боеприпасами под Токмаком. По мнению журналистов Forbes, одна из целей Сил обороны может заключаться в том, чтобы взять Токмак под огневой контроль.

Напомним, 7 октября партизаны показали российские укрепрайоны в районе Токмака. Сообщалось, что ВС РФ готовятся к обороне города.