Кремль скрывает потери ВС РФ и преувеличивает успехи армии во время штурмов Авдеевки, — ISW

Высокая активность российской пропаганды в попытке скрыть потери в последний раз была зафиксирована в медиа РФ в феврале 2023 года, когда российские войска остались без колонны бронетехники во время наступления на Угледар.

Российские СМИ преувеличивают результаты боевых действий на Авдеевском фронте, пытаясь скрыть реальную ситуацию. Институт изучения войны (ISW) в отчете за 12 октября сообщил подробности.

Американские аналитики обратили внимание на сообщения российских источников о том, что якобы потери техники незначительны. На самом деле, как говорится в отчете, Россия осталась без большого количества различных типов боевых единиц.

Такие случаи последний раз в медиа РФ показывали в феврале 2023 года. Тогда российские войска остались без колонны бронетехники во время завершения российского наступления на Угледар.

С арестом известных критиков "цензуру" не исключают. Блогеры якобы боятся сказать лишнее, чтобы не испытать такую же судьбу.

В ISW отметили, что некоторые известные российские блогеры сотрудничают с формированиями "Народного ополчения Донецкой Народной Республики". Значительное количество из них воюет в районе Авдеевки. Это позволяет им еще больше преувеличивать заявленные победы и молчать о поражениях.

Фото: Deep State

Зафиксировали аналитики и случай, когда один известный блогер похвалил российское военное командование за предоставление сообщений о заявленных успехах. Это первая операция за долгое время, когда российское командование попыталось создать информационный барьер.

Напомним, 13 октября в ISW сообщили, что ВСУ достигли успехов на западе Запорожья и вблизи Бахмута. К востоку от Клещеевки и к востоку от Андреевки зафиксировано продвижение на несколько сотен метров, а также произошло улучшение тактических позиций ВСУ к западу от населенного пункта Роботино.