FrankenSAM: США помогли создать Украине два ЗРК под западные ракеты, — AP

Штаты начали проект "ФранкенЗРК", в рамках которого модернизировали ЗРК "Бук" под ракеты RIM-7 и создали новую систему под ракеты Sidewinder, утверждают журналисты.

Соединенные Штаты помогли Украине создать зенитно-ракетные комплексы под западные зенитные ракеты. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

Пока в Конгрессе продолжаются дискуссии о помощи Украине, в Пентагоне создали проект FrankenSAM ("ФранкенЗРК"). Он нацелен на усиление украинской противовоздушной обороны Украины с помощью многих стран мира.

Проект FrankenSAM назвали спасителем жизни и надежным способом доставить средства ПВО на поле боя уже сейчас. Усиление обороны с воздуха необходимо, потому что РФ усиливает удары, к тому же продолжается контрнаступление. Военные тоже нуждаются в защите.

Высокопоставленный чиновник из Пентагона сообщил журналистам, что Штаты создали импровизированную зенитно-ракетную систему под ракеты AIM-9M Sidewinder. Систему создали из различных систем и радаров, которые передали союзники и партнеры. В последнем пакете военной помощи как раз передали авиаракеты Sidewinder вместе с другим вооружением.

ЗРК "Бук"

Также в издании утверждают, что Штаты помогли украинским специалистам модернизировать советский "Бук" под ракеты RIM-7. Штаты имеют большое количество систем с такими противоракетами, а стандартные для "Бука" зенитные ракеты доступны в ограниченном количестве.

Обе системы должны в течение осени поступить на вооружение ВСУ. Отмечается, что программа FrankenSAM началась несколько месяцев назад и со временем она расширилась. Также в рамках этого проекта восстанавливают и модернизируют системы Hawk. Их уже выводят с вооружения, но для них есть много боеприпасов, поэтому их передают Украине.

Напомним, 11 октября СМИ писали, для чего Украине могут понадобиться ракеты AIM-9M Sidewinder.

26 мая Канада анонсировала поставки Украине ракет Sidewinder.