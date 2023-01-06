США могут передать зенитные ракеты Sea Sparrow: Украина изменила советский "Бук", – СМИ

6 января Штаты должны анонсировать передачу в ВСУ наземной версии ракет Sea Sparrow. Подобным типом вооружения обладает только Тайвань.

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Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи могут передать украине ракеты Sea Sparrow. Об этом сообщает Politico ссылаясь на источники.

6 января администрация Байдена должна анонсировать новый пакет военной помощи на 3,8 млрд долларов. Из них 2,25 млрд будут выделены для Украины, а остальные 682 млн доллара предназначены восточноевропейским странам. Также 225 млн долларов пойдут на финансирование украинской армии.

Впервые в пакет военной помощи попадут зенитные ракеты Sea Sparrow. Они способны перехватывать крылатые ракеты и самолеты врага. Пусковые установки можно ставить как на суше, так и на море. Собеседники издания утверждают, что в Украине модернизировали советские ЗРК "Бук" для стрельбы американскими ракетами. На данный момент только Тайвань имеет на вооружении ракеты Sea Sparrow наземного базирования. Штаты и их союзники используют морской вариант.

Что известно о ракетах Sea Sparrow?

Зенитная ракета малого радиуса действия Sea Sparrow разработана компаниями Raytheon и General Dynamics. Стоимость одной ракеты составляет около 165 тысяч долларов. Ее радиус действия составляет до 30 км и на высоте до 15 км. Скорость полета ракеты составляет 3,5 Маха (около 4200 км/ч).

[ + – ] Обзор ракеты Sea Sparrow

Напомним, 5 января в Германии заявили о передаче Украине 20 пусковых установок высокоточных систем APWKS. Они делают неуправляемые ракеты Hydra 70 высокоточными.

4 января украинский военный рассказал, как при помощи ПЗРК ВСУ сбивают российские крылатые ракеты.