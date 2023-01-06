США можуть передати зенітні ракети Sea Sparrow: Україна змінила радянський "Бук", – ЗМІ

6 січня Штати мають анонсувати передачу у ЗСУ наземної версії ракет Sea Sparrow. Такий тип озброєння має лише Тайвань.

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Сполучені Штати у межах нового пакета військової допомоги можуть передати Україні ракети Sea Sparrow. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

6 січня адміністрація Байдена має анонсувати новий пакет військової допомоги на 3,8 млрд доларів. З них 2,25 млрд виділять для України, а решту 682 млн долара призначено східноєвропейським країнам. Також 225 млн доларів підуть на фінансування української армії.

Вперше до пакета військової допомоги потраплять зенітні ракети Sea Sparrow. Вони здатні перехоплювати крилаті ракети та літаки ворога. Пускові установки можна ставити як на суші, так і на море. Співрозмовники видання стверджують, що в Україні модернізували радянські ЗРК "Бук" для стрільби американськими ракетами. Наразі Тайвань має на озброєнні ракети Sea Sparrow наземного базування. Штати та їхні союзники використовують морський варіант.

Що відомо про ракети Sea Sparrow?

Зенітна ракета малого радіуса дії Sea Sparrow розроблена компаніями Raytheon та General Dynamics. Вартість однієї ракети складає близько 165 тисяч доларів. Її радіус дії становить до 30 км і на висоті до 15 км. Швидкість польоту ракети становить 3,5 маху (близько 4200 км/год).

[ + – ] Огляд ракети Sea Sparrow

Нагадаємо, 5 січня в Німеччині заявили про передачу Україні 20 пускових установок високоточних систем APWKS. Вони роблять некеровані ракети Hydra 70 високоточними.

4 січня український військовий розповів, як за допомогою ПЗРК ЗСУ збивають російські крилаті ракети.