Государство увидит каждого: в Минобороны анонсировали ужесточение мобилизации в Украине

По словам замминистра оборонного ведомства Натальи Калмыковой, лучше всего, если военнообязанный сам придет в ТЦК и выберет подразделение, в котором он хочет служить.

Государство будет усиливать контроль за военнообязанными, чтобы избежать случаев уклонения от мобилизации. Об этом заявила замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире национального телемарафона.

Даже если человека нет в реестре военнообязанных, государство сможет его видеть

По словам Калмыковой, решение мужчины явиться в ТЦК — вопрос ценностей и осознания того, что каждый обязан защищать свою страну. По ее словам, наилучшим решением будет собственная инициатива. При этом она отметила, что даже если человека нет в реестре военнообязанных, государство сможет его видеть.

"Лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться. Это возможно сделать. Это лучший путь", — подчеркнула Калмыкова.

Как усилят контроль за военнообязанными

По словам замминистра обороны, уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, которые касаются учета военнообязанных.

Калмыкова отметила, что в настоящее время сотни тысяч граждан Украины пытаются избежать мобилизации, поэтому разрабатываются изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос.

"Сейчас уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающиеся учета военнообязанных, которые потом становятся военнослужащими. Для того, чтобы люди могли проходить ВВК, а также все процедуры, касающиеся мобилизации по месту жительства. Сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам, для того, чтобы можно было выносить изменения в Закон Украины и нормировать вопросы учета военнослужащих", — рассказала Калмыкова.

Напомним, стало известно, будут ли призывать на фронт мужчин старше 60 лет, По данным юриста Марии Левченко, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10084, в котором предусмотрена возможность продолжить службу по собственному желанию.