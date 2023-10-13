Путин нелегитимный, а в России диктатура: ПАСЕ приняла историческую резолюцию

Ассамблея поддержала создание специального международного уголовного трибунала для российского руководства, включая главу Кремля, для привлечения к ответственности за агрессию против Украины, начиная с февраля 2014 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала действующего президента России Владимира Путина нелегитимным правителем, а российский режим — диктатурой. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в своем Telegram-канале.

Нардеп объяснила, что это решение связано с незаконными поправками к российскому законодательству, позволяющим Путину управлять страной до 2036 года. ПАСЕ призвала членов и другие страны ограничить контакты с российским лидером после окончания его президентства, за исключением гуманитарных вопросов.

"Продолжение правления Путина превратило Россию в фактическую диктатуру, угрожающую международному миру", — говорится в резолюции ПАСЕ.

ПАСЕ признала Путина нелегитимным правителем Фото: Мария Мезенцева

Также в резолюции поддерживается создание специального международного уголовного трибунала для привлечения российского руководства, включая Путина, к ответственности за агрессию против Украины. Этот трибунал также должен расследовать события на территории Украины с февраля 2014 года, включая аннексию Крыма, войну на Донбассе и крушение рейса MH17.

"Ассамблея призвала государства-члены Устава МУС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест. Напомню, недавно Римский Статут ратифицировала Армения. То есть география, где Путина и "омбутсменку" [Марию Львову-Белову] по правам детей могут арестовать — расширяется постоянно!" — отметила Мезенцева.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, приветствовал резолюцию и подчеркнул, что единоличное правление Путина в течение более двух десятилетий привело к преступлениям как внутри, так и за пределами страны.

"ПАСЕ также призвала все государства Совета Европы признать Путина нелегитимным после завершения нынешнего срока", — добавил Кулеба.

Когда в России пройдут выборы президента

Следует отметить, что Владимир Путин является президентом России с 2000 года. На этот пост он избирался в 2000 и 2004 годах. В 2008 году его сменил Дмитрий Медведев, а Путин тогда стал премьер-министром. Позже, в 2012 и 2018 годах, Путин был избран президентом снова. Следующие выборы президента России должны состояться в 2024 году.

На данный момент Владимир Путин еще не заявил о своих намерениях баллотироваться на пост президента России в выборах 2024 года. Тем не менее, как уже сообщалось, в его администрации уже более года готовятся к этой кампании.