Осенняя мобилизация в Украине: кому сейчас в первую очередь выдают повестки

По данным капитана ВСУ Валерия Прозапаса, какой бы ни была современная техника и вооружение, воевать на нем нужно людям. В то же время украинцев могут мобилизовать не только на передовую.

Во время военного положения и мобилизации в Украине призыв на военную службу распространяется на всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Однако, в приоритете для армии находятся специалисты — танкисты, штурмовики, пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных аппаратов, медицинский персонал и водители. Подробнее об этом сообщает Today.ua со ссылкой на капитана Вооруженных Сил Украины Валерия Прозапаса.

Следует подчеркнуть, что независимо от передовой техники и вооружения, роль людей в военных действиях остается непереоценимой. Важно отметить, что граждан Украины могут мобилизовать не только для службы на передовой, но также и для службы в штабе и других подобных задачах.

По словам капитана ВСУ, сейчас повестки вручают:

годным и ограниченно годным от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

годным и ограниченно годным в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре;

пригодным и ограниченно пригодным мужчинам от 18 до 60 лет – по контракту;

снятым с военного учета мужчины до 60 лет;

исключенным из военного учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

Напомним, в Министерстве юстиции заявили, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы граждан на улицу. Тогда как правоохранители не могут вручать повестки военнообязанным.

Адвокат Марина Бекало рассказала, что для того, чтобы военнообязанных вызывали в ТЦК и СП в телефонном режиме или через электронную почту, нужно внести соответствующие изменения в правила воинского учета.