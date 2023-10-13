Мобилизация в Украине: мужчин каких профессий не призовут в ряды ВСУ

В Украине всеобщая мобилизация продлится до 15 ноября. Ее могут продлить вместе с действием военного положения — еще на 90 дней.

Во время всеобщей мобилизации военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины. Однако некоторые категории граждан имеют отсрочку от призыва. Фокус разбирался, мужчины каких профессий не подлежат мобилизации.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации имеют военнообязанные мужчины некоторых профессий.

Отсрочку имеют мужчины, которых на период мобилизация на военного положения забронировали органы государственной власти, местного самоуправления или предприятия, установки и организации в порядке, установленном Кабмином. Также мобилизации не подлежат народные депутаты.

Согласно украинскому законодательству, работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи, СБУ, СВР, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ГБР, ДГИС, УГОУ имеют отсрочку от призыва.

Кроме этого, на особый период призыву на военную службу по мобилизации не подлежат научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень. Это же касается педагогов, работающих в заведениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Напомним, капитан Вооруженных Сил Украины Валери Прозапас объяснил, кого из мужчин могут мобилизовать. По его словам, призвать могут не только для службы на передовой, но и для службы в штате.

В Минюсте заявили, что работники ТЦК и СП не могут проверять документы украинцев на улице. Также полицейские не имеют права вручать повестки военнообязанным.