Арсенал демократии набирает обороты: как США расширяют производство 155-мм боеприпасов

Соединенные Штаты строят сразу два новых предприятия, которые будут производить боеприпасы, кроме этого расширяются производственные мощности других составляющих. В частности, производства взрывчатки. План — выйти на 100 000 боеприпасов в месяц за 3 года.

Количество переданных Украине боеприпасов из США исчисляется миллионами единиц. Теперь Соединенным Штатам надо в разы наращивать производство 155-мм снарядов. Начальник армейского отдела закупок США Даг Буш рассказал Defense News о ходе работ.

США планируют выйти в октябре на производство 28 тысяч артиллерийских боеприпасов, что вдвое больше, чем было в январе 2023 года, когда были получены первые средства на расширение производства. В 2024 финансовом году планируют выйти на показатель 60 тысяч боеприпасов в месяц, в еще следующие два года производство должно дойти до 100 000 в месяц.

США планируют выйти в октябре на производство 28 тысяч артиллерийских боеприпасов, что вдвое больше, чем было в январе 2023 года Фото: U.S. Army

Стоит добавить, что по разным оценкам, Украина в сутки тратит 4-6 тысяч боеприпасов, то есть 124-186 тысяч в месяц.

"Нам все еще нужны дополнительные ресурсы. Сейчас мы работаем над этим внутри страны и с Конгрессом, и это очень хорошо. У нас есть план, мы получаем деньги. Трудно это на самом деле сделать. Но наши различные отраслевые партнеры знают, что они делают. У нас есть соответствующие механизмы надзора, чтобы убедиться, что мы можем контролировать вещи", — заявил Буш.

Также он добавил, что сейчас расширяется производство в Техасе, где строится новый завод General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. До конца года планируется завезти оборудование на предприятие, чтобы уже в следующем они начали производство. Кроме этого строится большой завод в Канаде, где тоже стартует производство в 2024 году. Два предприятия добавятся к уже двум действующим в штате Пенсильвания.

Параллельно ведутся работы с тем, чтобы добавить производственных мощностей в предприятие, которое производит взрывчатку. Однако есть несколько проблемных моментов, которые связаны с диверсификацией производства. В США решили не расширять масштабы на одних производствах, а открывать новые в других местах, хоть это и более дорогой путь.

Напомним, 12 октября Фокус разбирался, где искать Украине боеприпасов, если война в Израиле растянется на годы.

11 октября СМИ писали, что в НАТО считают, что РФ не готова к наступлению в 2023 году из-за нехватки боеприпасов.