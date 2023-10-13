Арсенал "Хезболлы": какие ракеты могут применить ливанские боевики против сил Израиля (фото)

В распоряжении боевиков есть широкий арсенал реактивных снарядов систем залпового огня, баллистических и противокорабельных ракет. По неподтвержденным данным, на 2016 год у "Хезболлы" было в наличии свыше 150 тысяч различных ракет.

В условиях, когда война между Израилем и ХАМАС идет уже шестой день, опасения по поводу риска вовлечения в нее группировки "Хезболла" только усиливаются. В этой связи возникает вопрос, каким арсеналом вооружения обладают ливанские боевики, ведь существует мнение, что именно "Хезболла" является самой мощной внегосударственной группировкой на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале The War Zone.

По мнению автора публикации Томаса Ньюдика, масштаб угрозы, которую представляет собой арсенал "Хезболлы" для Израиля трудно переоценить, так как боевики способны наносить удары вглубь территории, используя мощное и современное вооружение.

Кроме того "Хезболла" располагает крупными наземными силами, а также огромным арсеналом реактивных снарядов, ракет дальнего радиуса действия и беспилотников-камикадзе. Поэтому вступление в конфликт ливанцев и фактическое открытие второго фронта может привести к огромным последствиям в регионе.

Боевик ливанской группировки "Хезболла"

Реактивные системы

Точное количество ракетного вооружения "Хезболы", безусловно, невозможно определить. По разным оценкам, речь может идти о 150 тысячах ракет. Однако это данные на 2016 год, теперь же эта цифра может на порядок больше.

"Хотя оценки по-прежнему сильно разнятся, достаточно сказать, что "Хезболла" обладает ракетным арсеналом, не похожим ни на один государственный субъект, и может быстро развернуть его для нанесения массовых разрушений в Израиле", — отмечает Ньюдик.

В то же время, большинство из этих боеприпасов представляют собой ракеты малой дальности, и как правило без систем наведения, но даже они способны перегрузить израильскую ПВО "Железный купол", что и было показано на практике в ходе ударов ХАМАС 7 октября.

Например, ракеты "Хезболлы" калибром 107 мм — это копия китайских РСЗО Type 63. Пекин поставлял это оружие Ирану и Сирии, которые, в свою очередь, производили собственные варианты, а затем передавали их "Хезболле". Дальность стрельбы этих ракет составляет от 5 до 6 км, они несут 8 кг осколочно-фугасную боеголовку, а их вес перед запуском составляет около 42 кг.

Реактивная система залпового огня типа "Град"

Основным видом систем залпового огня являются 122-мм аналог советской "Катюши" и более поздних систем "Град". Вес боеголовки составляет 25 кг, а дальность полета снаряда — до 25 км. В то же время считается, что перехватчики "Железного купола" весьма эффективны против таких систем.

В арсенале "Хезболлы" также имеется разработанная в Китае ракета для системы Type 81 калибра 122 мм, которая может оснащаться кассетной боеголовкой. В зависимости от боеголовки дальность стрельбы таких ракет различна, но с кассетной частью они могут поражать цели на расстоянии до 13 км. Кроме того есть и аналоги советских "Ураганов", которые называются Raad-2 и Raad-3. Эти системы уже могут наносить удары на дистанции свыше 60 км.

Что касается более тяжелого ракетного вооружения то здесь в арсенале "Хезболлы" имеются иранской разработки калибра 240 мм Falaq-1 с дальностью до 7 км и Fajr-3, способной поражать цели на дистанции 40 км.

Еще один образец — сирийская Khaibar-1, созданная, по всей видимости, по мотивам более ранней китайской разработки. Эта ракета может нести 150 кг боеголовку на дистанцию 100 км, поэтому считается самой эффективной и относительно точной в ракетном арсенале "Хезболлы".

Иранская ракета Zelzal-2

Также существует ракета Zelzal — иранская разработка времен Холодной войны, которая, очевидно, была доставлена ​​через Сирию. Дальность ее полета достигает 200 км, а масса боеголовки 600 кг. недостаток точности Zelzal компенсируется огромным разрушительным потенциалом.

Баллистика

Вероятно, "Хезболла" располагает сотнями иранских ракет Fateh-110 и M-600, которые являются самыми дальнобойными в ракетном арсенале. Они способны нести 500 кг боеголовку, имея дальность полета до 180 км.

Существуют противоречивые данные, что ливанцы также имеют на вооружении ракеты "Скад" с дальностью полета до 342 км и массой боеголовки до 1 тонны. Их наличие представляет угрозу поражения целей в глубине территории Израиля.

Иранская баллистическая ракета Fateh-110

"Очевидно, что наличие "Скад" в целом позволяет "Хезболле" наносить удары по любой точке Израиля и делать это с большой вероятностью. Особую озабоченность вызывает тот факт, что боевики могут использовать это оружие для поражения ключевых объектов в Израиле, например, ядерных объектов и главных укрепленных баз", — подчеркнул эксперт.

Противокорабельные ракеты

О противокорабельных ракетных возможностях "Хезболлы" стало известно после того, как в 2006 г. эта группировка нанесла удар по корвету INS Hanit израильских ВМС у берегов Ливана. В качестве оружия была использована ракета китайского производства C-802, оснащенная, по некоторым данным, иранской системой наведения.

С-802 по-прежнему состоит на вооружении "Хезболлы", но с тех пор к ней присоединились дальнейшие разработки той же ракеты, предоставленные Ираном. Базовый вариант C-802 — это дозвуковая ракета морского базирования с турбореактивным двигателем, дальностью 120 км и боеголовкой весом 165 кг.

По израильским данным, "Хезболла" получила еще более мощное противокорабельное оружие — российский "Яхонт", экспортный вариант П-800 "Оникс". Однако неизвестно, как эти сверхзвуковые ракеты попали в руки "Хезболлы", хотя вероятным кандидатом на их получение представляется Сирия, считает Ньюдик. Речь идет о 12 единицах этих ракет, хотя на сегодняшний день их может быть больше.

Противокорабельная ракета "Оникс"

Наличие этих противокорабельных ракет серьезно осложняет морские операции в восточном Средиземноморье, в том числе потенциально далеко от побережья Ливана. Это проблема не только для ВМС Израиля, но и для ВМС США, которые также будут действовать в условиях противостояния, если "Хезболла" вступит в конфликт, отметил эксперт.

Выводы

В целом, развитие ударных возможностей "Хезболлы" в последние годы означает, что группировка теперь способна держать под угрозой многочисленные израильские населенные пункты и инфраструктуру, а также совершать против них сложные многогранные воздушные атаки.

"Хотя Израиль делал все, что угодно, но не стоял на месте, поскольку эта угроза росла, даже самая передовая и глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны в мире столкнулась бы с серьезными проблемами, если бы ей пришлось отразить крупномасштабное нападение "Хезболлы", — подытожил эксперт.

Напомним министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 13 октября заявил, что в случае продолжения "военных преступлений" ЦАХАЛ и гуманитарной блокады Газы и Палестины спровоцируют ответную реакцию со стороны "оси сопротивления". Глава иранского МИД пояснил, что под военными преступлениями он имеет в виду убийства мирных жителей и отключение электричества в Газе.