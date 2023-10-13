Зверь на поле боя: 47-я бригада показала тренировку на Leopard 2A6 (видео)

Украинские танкисты отмечают, что Leopard 2A6 очень маневренный благодаря двигателю на 1500 л.с. и имеет прекрасную оптику, которая позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 5 км.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады имеют на вооружении самую современную версию Leopard 2A6, которую передали Украине Португалия и Германия. Пресс-служба военных показала, как происходит тренировка на танках вне поля боя.

Украинские танкисты освоили немецкие танки и используют их на поле боя. В перерыве между боями военные активно тренируются на полигонах. В опубликованном видео именно такая работа и продемонстрирована военными. Пара Leopard 2 отработали маневры, стрельбу по целям и быстрый откат. Стоит отметить, что в отличие от советских танков, Leopard 2 быстро передвигаются задним ходом, тогда как Т-64, Т-72 и другие советские машины могут перемещаться назад на скорости всего несколько километров в час.

"Танкисты 47 отдельной механизированной бригады после штурмов проверяют работу техники и продолжают тренировать свои навыки ведения боя. Занимаются как опытные воины, так и новички", — отметили военные.

Leopard 2A6 — это дальнейшее развитие Leopard 2. Танк имеет современную оптику, пушку L55 длиной 55 калибров, а не 52, как было на 2А4 или 2А5. Также было улучшено бронирование машины, особенно башни и днища корпуса. Военные отмечали, что танк очень маневренный и имеет "просто шикарную оптику", которая позволяет видеть цель на расстоянии до 4-5 км, что не может делать советская техника. Отдельно бойцы отметили эргономику и уровень защиты танков Leopard 2A6.

Напомним, 11 сентября бойцы ВСУ рассказали о работе Leopard 2A6 на фронте.

1 августа Forbes писал, что Украина необратимо потеряла только 3 танка Leopard 2, все остальные можно восстановить.