"Креатива им хватает": Кремль все еще хочет втянуть Беларусь в войну против Украины, — ГУР

По словам представителя разведки Андрея Юсова, РФ может вести подготовку к различным провокациям, в результате чего в сторону Киева последуют обвинения. Все полтора года противостояния противник не оставляет планов.

У Кремля есть стратегическая задача, которая должна будет втянуть армию Беларуси в войну против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в интервью Radio NV.

По его словам, для реализации задуманного противник может готовить провокации, в том числе и против нефтебазы в Брестской области, чтобы обвинить в результате украинскую сторону, о чем ранее сообщали в Центре национального сопротивления.

Подготовкой к этому заняты ФСБ РФ и КГБ Беларуси.

"Есть стратегическая задача Кремля — втянуть белорусскую армию в полноценную наземную операцию в войне против Украины на стороне РФ. И за весь период полномасштабного вторжения это не удалось. Но, тем не менее, спецслужбы российские попыток не будут оставлять", — считает Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР отметил, что это уже не впервые готовится провокация с целью обвинить Киев и в самой Беларуси прекрасно понимают, что именно стоит за этим. Даже несмотря на пропагандистскую поддержку Кремля в Минске знают, что это не в их интересах, но это ничего не изменит.

Российской Федерации как никому известно обо всех объектах критической инфраструктуры в Беларуси. Они знают про их сильные и слабые стороны, поэтому создание провокационной ситуации для них не будет сложной.

"Информацию эту использовали и будут использовать как против Украины, так и против самой Беларуси. Таких сценариев есть немало. От имитационных ДРГ, использование беспилотников по объектам инфраструктуры энергетического сектора, и много других моментов. В этом контексте россиян не надо недооценивать. У них богатый опыт: и бомбардировки Воронежа, и подрывы домов своих же, с собственным мирным населением, и многие другие сценарии. Здесь такого кровавого креатива им хватает", — продолжил Андрей Юсов.

Напомним, 13 октября в ГУР заявили, что РФ не забирала раненных пленных оккупантов даже по инициативе Украины. Российская сторона не так ценит своих людей, как украинская и есть прямые доказательства этому. Заявления омбудсмена и министра обороны РФ являются лицемерием.