Спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт, чтобы обвинить Украину, — ЦНС (карта)

По данным подполья, спецслужбы РФ и Беларуси планируют сбросить беспилотник на нефтебазу, которая находится в 2 км от белорусско-польской границы.

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Российские и белорусские спецслужбы намерены сбросить взрывчатку с дрона на нефтебазу в Беларуси, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении отмечается, что между российской ФСБ и белорусским КГБ достигнута договоренность провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны.

Сейчас в качестве объекта для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" недалеко от населенного пункта Прилуки Брестской области, который находится в 2 км от белорусско-польской границы.

"Планируется осуществить сброс с БПЛА", — отмечается в сообщении.

Нефтебаза в Беларуси, которая находится возле белорусско-польской границы

По информации от белорусского подполья, аэроразведку вероятных объектов вели наемники ЧВК "Вагнер" в августе этого года.

"Заметим, Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины. Эта провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки нашего государства", — добавляют в ЦНС.

Напомним, 9 октября в Главном управлении разведки предупредили, что спецслужбы РФ проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке, используя нападение ХАМАС на Израиль. По данным ГУР, они готовятся обвинить Киев в продаже западного вооружения, предоставленного союзниками, террористам.