Спецслужби РФ та Білорусі готують теракт, аби звинуватити Україну, – ЦНС (карта)

За даними підпілля, спецслужби РФ та Білорусі планують скинути безпілотник на нафтобазу, яка знаходиться за 2 км від білорусько-польського кордону.

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Російські та білоруські спецслужби мають намір скинути вибухівку з дрона на нафтобазу в Білорусі, щоб надалі звинуватити в цьому Україну. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні зазначають, що між російською ФСБ та білоруським КДБ досягнуто домовленостей провести операцію "під чужим прапором" проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.

Наразі як об’єкт для теракту розглядається нафтобаза "Брестоблнефтепродукт" неподалік населеного пункту Прилуки Брестської області, який знаходиться за 2 км від білорусько-польського кордону.

"Планується здійснити скид з БПЛА", – зазначають у повідомленні.

Нафтобаза у Білорусі, котра знаходиться біля білорусько-польського кордону

За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели найманці ПВК "Вагнера" в серпні цього року.

"Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави", – додають в ЦНС.

Нагадаємо, 9 жовтня в Головному управлінні розвідки попередили, що спецслужби РФ проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході, використовуючи напад ХАМАС на Ізраїль. За даними ГУР, вони готуються звинуватити Київ у продажі західного озброєння, наданого союзниками, терористам.